Παρά τα δύο συνεχόμενα Grand Prix δίχως βαθμό ο Τζορτζ Ράσελ πιστεύει πως έχει ακόμη πιθανότητες να αναδειχθεί εφέτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Έπειτα από το Grand Prix Αυστραλίας, η σεζόν του Τζορτζ Ράσελ έχει πάρει την κάτω βόλτα. Ο Βρετανός όχι μόνο αγνοεί το βάθρο από την Κίνα, αλλά μετρά δύο συνεχόμενα Grand Prix σε Καναδά και Μονακό με μηδέν βαθμούς.

Σε συνδυασμό με τις πέντε σερί νίκες του Κίμι Αντονέλι, η μεταξύ τους διαφορά έχει εκτοξευθεί στους 68 βαθμούς υπέρ του Ιταλού.

Για τον Ράσελ δεν έχει τελειώσει τίποτα

Παρά την απογοήτευση των δύο τελευταίων αγώνων, ο Τζορτζ Ράσελ δεν το βάζει κάτω. Μετά τον αγώνα στο Μόντε Κάρλο, ο Βρετανός της Mercedes-AMG συνεχίζει να πιστεύει πως μπορεί να κάνει τη μεγάλη ανατροπή.

«Μπορώ να πω πως όχι, δεν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Κοιτάξτε τι έγινε πέρυσι με τον Φερστάπεν. Αλλά πρώτα πρέπει να βγω εγώ από αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πώς καταλήγουμε συνεχώς στο ίδιο σημείο. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσω σίγουρα. Όμως ξέρω τι μπορώ να κάνω όταν έχω ένα καθαρό αγωνιστικό τριήμερο και είναι απλώς άτυχο αυτό που συμβαίνει. Εξακολουθώ να πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και γνωρίζω τι μπορώ να πετύχω. Δεν έχουμε καν ολοκληρώσει το 30% της σεζόν, αλλά έχουμε χάσει πάρα πολλούς βαθμούς».

Monaco didn’t go George’s way today, but Barcelona is just around the corner 👊 pic.twitter.com/DvqdWgPejv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 7, 2026

Ο Ράσελ τα βάζει με την τύχη του

Ο Ράσελ στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε τους τελευταίους αγώνες, από τη μηχανική βλάβη στις κατατακτήριες της Κίνας μέχρι την εγκατάλειψη ενώ προηγούνταν στον Καναδά και τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο Μονακό.

«Βρίσκομαι σε μια πολύ περίεργη ψυχολογική κατάσταση. Στο παρελθόν είχα δύσκολες περιόδους λόγω της απόδοσής μου, αλλά ποτέ δεν είχα μια σειρά ατυχιών σαν αυτή. Δεν συνέβη όταν είχαμε ένα μονοθέσιο για έβδομη ή τέταρτη θέση. Τώρα που έχουμε ένα μονοθέσιο ικανό να κερδίζει, πονάει περισσότερο. Όμως υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά μας. Εξακολουθώ να πιστεύω στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για νίκες μέχρι το τέλος της χρονιάς και δεν υπάρχει λόγος να μην συμβεί το ίδιο και του χρόνου. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο», δήλωσε ο Ράσελ.

Η αποθέωση στον Αντονέλι

Παράλληλα, ο Ράσελ αναγνώρισε την εξαιρετική δουλειά που κάνει ο νεαρός Ιταλός οδηγός, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε τροχιά για τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

«Αν κοιτάξω τα πράγματα αντικειμενικά, αν οι συνθήκες ήταν λίγο πιο ισορροπημένες, πιστεύω ότι η μάχη θα ήταν πολύ, πολύ κοντά. Ο Κίμι έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Πιστεύω ότι θα είχα τουλάχιστον δύο ακόμη νίκες στο όνομά μου φέτος».