Υψηλόβαθμο στέλεχος VW: «Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι απλώς καλύτερα»

Ο Μάρτιν Σάντερ, επικεφαλής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Volkswagen, εκφράζει ξεκάθαρη άποψη για την ηλεκτροκίνηση και ζητά έμφαση στις υποδομές και στις τιμές της ενέργειας.

Η συζήτηση γύρω από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και τις επικείμενες απαγορεύσεις των παραδοσιακών κινητήρων συνεχίζει να απασχολεί έντονα τον κλάδο, όμως ένα κορυφαίο στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας επιλέγει να δει το ζήτημα μέσα από μια τελείως διαφορετική οπτική. Ο Μάρτιν Σάντερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen και επικεφαλής πωλήσεων, μάρκετινγκ και aftersales, φέρνει στο προσκήνιο την κοινή λογική, ανατρέποντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις νέες τεχνολογίες.

Θέτοντας ένα απλό ερώτημα για την ιστορική πορεία των μεταφορών, ο Μάρτιν Σάντερ σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ξέρετε πότε απαγορεύτηκαν τα άλογα; Πότε απαγορεύτηκε η αγορά τους; Μπορείς να αγοράσεις ένα άλογο ακόμα και σήμερα. Με κάποιο τρόπο, με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι για να πας από το Α στο Β, ένα όχημα είναι πολύ καλύτερο από ένα άλογο».

Η ιστορική αναλογία και το λάθος του 2035

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναδεικνύει μια δομική αλήθεια για την αγορά. Η μετάβαση από την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων στην ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ζήτημα πολιτικών διαταγμάτων, αλλά εξέλιξης του είδους, καθώς η ίδια η μηχανολογική και χρηστική υπεροχή των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) είναι εκείνη που θα οδηγήσει τελικά τους καταναλωτές στην οργανική υιοθέτησή τους.

Μάρτιν Σάντερ

Αντίθετα, η εμμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εστιάζει αποκλειστικά σε ημερομηνίες λήξης και καταναγκασμούς, φαίνεται πως λειτουργεί ανασταλτικά. «Σήμερα κοιτάζω έξω από το παράθυρο: δεν υπάρχουν πολλά άλογα - κυκλοφορούν κυρίως αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο λόγος που μισώ τη συζήτηση για την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Όλοι μιλούν μόνο για αυτό. Πώς θα πείσεις τους πελάτες για μια νέα τεχνολογία, αν το μόνο που συζητάς είναι η ημερομηνία κατά την οποία δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα - οχήματα με τα οποία έχουν εξοικειωθεί εδώ και δεκαετίες;», τονίζει ο Μάρτιν Σάντερ.

Εστίαση στις λύσεις και όχι στις απαγορεύσεις

Η στρατηγική της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων οφείλει, επομένως, να μετατοπιστεί από τον φόβο της απαγόρευσης στην άρση των πραγματικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην καθημερινότητά τους. Η δημιουργία αξιόπιστων υποδομών φόρτισης και η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας είναι τα μόνα εργαλεία που μπορούν να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με το αγοραστικό κοινό.

Ο Μάρτιν Σάντερ ξεκαθαρίζει το τοπίο των προτεραιοτήτων αναφέροντας: «Διώξτε όλα τα εμπόδια. Ας μιλήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε πραγματικά τους πελάτες: για τις υποδομές φόρτισης, ας μιλήσουμε θετικά για τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων και ας κάνουμε πιθανώς κάτι με τις τιμές της ενέργειας. Με τον χρόνο, όλο και περισσότεροι πελάτες θα πείθονται. Στη συνέχεια, μέχρι το 2035 -ή όποτε άλλοτε- θα υπάρχει μόνο ένα 3%, 4% ή 5% των πελατών που θα εξακολουθεί να θέλει να αγοράσει ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης...».

Το μάθημα της Κίνας

Την ίδια στιγμή, η Volkswagen προετοιμάζεται για τη μεγάλη παγκόσμια αναμέτρηση, αντλώντας πολύτιμη τεχνογνωσία από τη σκληρή μάχη που δίνει στην αγορά της Κίνας απέναντι στους εγχώριους κατασκευαστές. Η εμπειρία αυτή αποτελεί τον οδηγό για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας των μοντέλων που θα διατεθούν στην Ευρώπη. «Όλα όσα μαθαίνουμε στην Κίνα θα μας βοηθήσουν να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο, όπου ανταγωνιζόμαστε τους Κινέζους. Από τη δική μας πλευρά, το ζήτημα αφορά σε μεγάλο βαθμό την κλίμακα, την αποδοτικότητα και το κόστος, και σε αυτό εργαζόμαστε επιμελώς. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση», επισημαίνει.

Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να εισάγει την τεχνολογία των range-extender μοντέλων (ηλεκτρικά με μικρό κινητήρα εσωτερικής καύσης για φόρτιση εν κινήσει) στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι η υφιστάμενη multi-energy γκάμα της είναι ήδη απόλυτα ολοκληρωμένη. Ευθυγραμμιζόμενος με παλαιότερες δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της μάρκας, Τόμας Σέφερ, ο Μάρτιν Σάντερ υπογραμμίζει: «Έχουμε υβριδικά, plug-in υβριδικά και πλήρως ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία. Σε πόσα κομμάτια θέλετε να κόψουμε την πίτα; Υπάρχει αγορά στην Κίνα. Στη Γερμανία ή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή; Δεν βλέπω πραγματικά αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επικάλυψη στην εμπειρία του καταναλωτή. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι τα οχήματα και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης που διαθέτουμε –παραδοσιακά ICE, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid, συν ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, μικρές μπαταρίες, μεγάλες μπαταρίες– μας δίνουν τη γκάμα που χρειαζόμαστε για να έχουμε μια πολύ ανταγωνιστική προσφορά».