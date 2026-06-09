Σαν Σήμερα: Η μέρα που ο Φέτελ δεν δέχθηκε τη 2η θέση (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό, έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων και κάθε ημέρα έχει και κάτι να μας διηγηθεί.

Γεμάτη από αγώνες της Formula 1 είναι η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ. Το «μενού» περιλαμβάνει αγώνες σε Σουηδία, Βέλγιο και Καναδά, με τον πιο πρόσφατο αγώνα να έχει μείνει στην ιστορία για όσα έγιναν μετά το πέσιμο της καρό σημαίας. Επιπλέον, κάνουμε μια σύντομη στάση στη χώρα μας για το Ράλλυ Ακρόπολις.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1963, ο θρυλικός Τζιμ Κλαρκ μάγεψε τους πάντες στο GP Βελγίου και κατέκτησε τη νίκη, παρά την καταρρακτώδη βροχή και τα μηχανικά προβλήματα στην Lotus 25. Ο Βρετανός, παρόλο που είχε εκκινήσει μόλις 8ος, τέθηκε σχεδόν αμέσως επικεφαλής και καταδιώχθηκε από τον πρωταθλητή, Γκρέιαμ Χιλ. Καταδίωξη που κράτησε για το πρώτο μισό του αγώνα, μέχρι εκείνος να εγκαταλείψει. Ο Κλαρκ είχε χάσει την πέμπτη σχέση στο κιβώτιό του, αλλά αυτό δεν τον απέτρεψε από το να πάρει τη νίκη και να ρίξει γύρο σε όλους εκτός από τον Μπρους ΜακΛάρεν που τερμάτισε 2ος.

Σαν σήμερα το 1968, ο Μπρους ΜακΛάρεν έγραψε ιστορία στο GP Βελγίου καθώς σημείωσε την πρώτη νίκη της ομάδας F1 που έφερε το όνομά του. Δεύτερος ήταν ο Πέδρο Ροντρίγκεζ της BRΜ και τρίτος ο Τζάκι Ιξ της Ferrari.

Σαν σήμερα το 1974, το βάθρο του GP Σουηδίας απαρτίστηκε από τρεις άπειρους οδηγούς της εποχής. Για την ακρίβεια, ο Τζόντι Σέκτερ επικράτησε του Πατρίκ Ντεπαγιέ για μόλις 0,380 δευτερόλεπτα και οδήγησε την Tyrrell στο 1-2. Έτσι διέψευσε όσους τον χαρακτήριζαν οδηγό αψυχολόγητο και χωρίς προοπτική. Το βάθρο έκλεισε ο Τζέιμς Χαντ της Hesketh, στον 15ο αγώνα του στο πρωτάθλημα. Στον αγώνα αυτό, ο Γκρέιαμ Χιλ κατέκτησε τον τελευταίο βαθμό του στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1999, ο αείμνηστος Ρίτσαρντ Μπερνς θριάμβευσε στο Ράλλυ Ακρόπολις για την τρίτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) και πρώτη με την ομάδα Prodrive της Subaru. Ο Άγγλος, ο οποίος είχε σημειώσει τις πρώτες δύο νίκες του με την Mitsubishi την προηγούμενη χρονιά, οδήγησε ένα Impreza και ξεπέρασε για ένα λεπτό το Toyota Corolla του Κάρλος Σάινθ Sr. Ο Λεωνίδας Κύρκος κατέγραψε την υψηλότερη κατάταξη ελληνικής συμμετοχής στο event, τερματίζοντας 6ος με ένα Ford Escort που μοιράστηκε με τον Ιωάννη Σταυρόπουλο.

Σαν σήμερα το 2002, ο Μίκαελ Σουμάχερ πέτυχε την έκτη του νίκη στη σεζόν επικρατώντας στο GP Καναδά. Η κακή στρατηγική της πανίσχυρης τότε Ferrari F2002 απέτρεψε από την ιταλική ομάδα να κάνει το 1-2, παρά την εγκατάλειψη του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ της McLaren.

Σαν σήμερα το 2013, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε στο GP Καναδά για πρώτη φορά στην καριέρα του, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον να προσφέρουν στο κοινό μια εντυπωσιακή μονομαχία και να πλαισιώνουν τον Γερμανό πρωταθλητή της Red Bull Racing στο βάθρο. Πολλές υποσχέσεις είχε αφήσει η απροσδόκητη τρίτη θέση που είχε καταλάβει ο Βάλτερι Μπότας στις κατατακτήριες δοκιμές, με την μετριότατη Williams FW35. Το τέλος του event δυστυχώς αμαυρώθηκε από τον θάνατο ενός ανθρώπου της πίστας, ονόματι Μαρκ Ρόμπινσον, ο οποίος χτυπήθηκε από ένα όχημα που απομάκρυνε από την πίστα την εγκαταλελειμμένη Sauber του Έστεμπαν Γκουτιέρεζ.

Σαν σήμερα το 2019, το GP Καναδά αποτέλεσε ένα από τα highlights της σεζόν στην F1 εξαιτίας όσων ακολούθησαν της μονομαχίας μεταξύ Σεμπάστιαν Φέτελ και Λιούις Χάμιλτον για τη νίκη. Ο Γερμανός της Ferrari είχε εκκινήσει από την pole position και προηγείτο στον αγώνα, δείχνοντας πως μάλλον θα βάλει τέλος στο σερί 6 συνεχόμενων νικών της Mercedes από την αρχή της σεζόν. Ωστόσο, η συστηματική πίεση του Χάμιλτον ώθησε τον Φέτελ σε λάθος στον 48ο γύρο, με τον Γερμανό να βγαίνει εκτός πίστας στη στροφή 3 και να επανέρχεται μπροστά από τον Βρετανό πρωταθλητή. Οι αγωνοδίκες έκριναν επικίνδυνη την επιστροφή του Φέτελ, επέβαλαν ποινή 5 δευτερολέπτων στον τελικό χρόνο του και τον έριξαν στη δεύτερη θέση, με τον οδηγό της Ferrari σαφέστατα παραπονεμένο. Παρόλο που η ομάδα του έκανε ένσταση, η τελική κατάταξη δεν διαφοροποιήθηκε. Για την ιστορία, το βάθρο του αγώνα έκλεισε ο Σαρλ Λεκλέρ.

Φωτογραφίες: shycoldchris/Χ