H Τσιόβολου άνοιξε την παρέλαση των αθλητών στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου άνοιξε την παρέλαση των αθλητών στην Αρένα της Βερόνα, στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην Αρένα της Βερόνα φιλοξενήθηκε η τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026»

Στο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, που κατασκευάστηκε μεταξύ του 1ου και του 3ου αιώνα, η Ελλάδα άνοιξε την παρέλαση των αθλητών.

Και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου είχε την τιμή να μπει πρώτη στην Αρένα της Βερόνα κρατώντας την ελληνική σημαία. H 26χρονη πρωταθλήτρια πήρε μέρος στους 2ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας της και κατετάγη στην 53η θέση στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση.

Η τελετή λήξης άρχισε με ένα φόρος τιμής στη μεγάλη παράδοση της ιταλικής όπερας, με την περίφημη άρια από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, ενώ ακολούθησαν αφιερώματα επίσης στον Ριγκολέττο, τον Φίγκαρο, τη Μαντάμα Μπαττερφλάι και την Αΐντα.



Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (22/2), η Νορβηγία αναδείχθηκε κορυφαία δύναμη στον πίνακα μεταλλίων με 41 στο σύνολο, που μεταφράζονται σε 18 χρυσά, 12 ασημένια και 11 χάλκινα.

Ακολούθησαν οι ΗΠΑ με 33 μετάλλια (12-12-9), η Ολλανδία με 20 μετάλλια (10-7-3) και η διοργανώτρια Ιταλία με 30 μετάλλια (10-6-14).

Πρόσωπο των αγώνων δεν ήταν άλλος από τον Γιοχάνες Χόσφλοτ Κλέμπο, ο 29χρονος Νορβηγός στο «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» κατέκτησε έξι χρυσά μετάλλια, τα περισσότερα που έχουν κερδηθεί σε μια διοργάνωση Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και συνολικά έφθασε στα 13 μετάλλια (11 χρυσά, ένα ασημένιο, ένα χάλκινο), που τον καθιστούν τον αθλητή μετά τα περισσότερα χρυσά μετάλλια σε Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, πίσω από τον Μάικλ Φλεπς, των 23 χρυσών μεταλλίων.