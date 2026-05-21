Ο Βέργος θα συνεχίσει να λάμπει στην Αυστραλία, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, θα αγωνίζεται στους πρωταθλητές Νιούκαστλ Τζετς.

Μπορεί να αλλάζει ομάδα, αλλά δεν αλλάζει χώρα και ήπειρο!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Νίκος Βέργος, λαμβάνοντας ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νιούκαστλ Τζετς, οι οποίοι ως πρωταθλητές θα παίζουν και στο Champions League Ασίας.

Ο Νίκος Βέργος, μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από τη Μέλμπουρν Βίκτορι, αναμένεται να παίζει από τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Νιούκαστλ Τζετς - ομάδα που θα αγωνίζεται στο Champions League και έχει έδρα στη Νέα Νότια Ουαλία, με έδρα το McDonald Jones Stadium των 30.000 θέσεων. Θυμίζουμε ότι με την Βίκτορι, ο 30χρονος Ελληνας επιθετικός μέτρησε σε 59 συμμετοχές 17 γκολ και 7 ασίστ.

Αποκορύφωμα ήταν η στιγμή που οι οπαδοί της ομάδας τραγούδησαν το όνομά του ή στον αγώνα όπου μετά από χατ-τρικ, ο θρυλικός Χουάν Μάτα γονάτισε και του... καθάρισε το παπούτσι.