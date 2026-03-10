Εντυπωσιακή πρεμιέρα οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στο διπλό στο Indian Wells

Οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς έχασαν μόλις πέντε games από τους περσινούς πρωταθλητές του διπλού ανδρών στο Indian Wells.

Mε εντυπωσιακό τρόπο άρχισαν τη συνεργασίας τους στo διπλό ανδρών οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς στο διπλό ανδρών στο Indian Wells, απέναντι στο ζευγάρι που ήταν κάτοχος του τίτλου.

Συγκεκριμένα για τον 1ο γύρο οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς νίκησαν τους Μαρσέλο Αρεβάλο από το Ελ Σαλβαδόρ και τον Μάτε Πάβιτς από την Κροατία, με 6-3, 6-2 παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «16» στο τουρνουά.

Εκαναν σπουδαίο παιχνίδι, με εντυπωσιακά ποσοστά έχοντας 25/28 κερδισμένους πόντους στα πρώτα σερβίς, 11/14 στα δεύτερα, έσωσαν και τις τέσσερις ευκαιρίες για break των αντιπάλων τους και πέτυχαν τρία break στις έξι δικές τους ευκαιρίες.

Το επόμενο παιχνίδι τους θα γίνει λίγο μετά τις 23:30 ώρα Ελλάδας το βράδυ της Τρίτης (10/3), με αντιπάλους στον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασόρ και τον Γάλλο Αρτουρ Ρίντερκνες για μια θέση στα ημιτελικά.