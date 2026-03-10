Το ΒCL έχει ξεκινήσει ψηφοφορία για το κορυφαίο δίδυμο στην ιστορία της διοργάνωσης και οι Μάνι Χάρις και Κέβιν Πάντερ που έπαιξαν παρέα στην ΑΕΚ, προηγούνται.

Βρισκόμαστε στην 10η σεζόν του BCL και οι διοργανωτές δίνουν την ευκαιρία στους φιλάθλους να αναδείξουν τους κορυφαίους στην ιστορία του θεσμού. Ξεκίνημα έγινε με την κορυφαία ομάδα δίνοντας πολλές επιλογές ανά θέση. Συνεχίστηκε με την κορυφαία φανέλα, εκεί όπου η φετινή της ΑΕΚ αναδείχθηκε η καλύτερη όλων των εποχών.

Πάντως... τρέχει και άλλη μια ψηφοφορία (ψηφίζετε εδώ) που έχει να κάνει με το κορυφαίο δίδυμο στην ιστορία του BCL. Και εκεί οι Μάνι Χάρις και Κέβιν Πάντερ που έπαιξαν στην ΑΕΚ και πήραν παρέα το τρόπαιο του 2018 προηγούνται, συγκεντρώνοντας το 42% των ψήφων.

Στην δεκάδα των υποψηφίων υπάρχει άλλο ένα δίδυμο που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, εκείνο των Λάνγκφορντ αι Ράις.

🚨 Dynamic Duos: What is the best 1-2 punch to ever grace the BCL? 🥊#BasketballCL I #SeasonX pic.twitter.com/L3QNkT7qfT March 7, 2026

Αναλυτικά τα δίδυμα που βρίσκονται στην ψηφοφορία

Χάρις-Πάντερ (ΑΕΚ)

Ράις-Λάνγκφορντ (ΑΕΚ)

Μονέκε-Μπακό (Μανρέσα)

Τόμας - Τζέι Κόβαν Μπράουν (Χάποελ Ιερουσαλήμ)

Εμπαγιέ-Μόργκαν (Καρσίγιακα)

Μποστ-Ράιτ (Μονακό)

Κάμινγκς-Πάλμερ (Γαλατά)

Μπενίτε-ΜακΦάντεν (Μπούργος)

Χουέρτας-Σερμαντίνι (Τενερίφη)

Πέρι-Κάρτερ (Μάλαγα)