Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αυστραλός snowboarder κοιμήθηκε και ξύπνησε με κάταγμα στον αυχένα
Μια παράλογη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Αυστραλό, Καμ Μπόλτον διαδραματίστηκε στη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».
O 35χρονος πρωταθλητής του snowboard cross στην προπόνηση της Δευτέρας στο Λιβίνιο, έπειτα από πτώση υπέστη κάταγμα στον αυχένα, όμως το αξιοσημείωτο είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν ένιωσε τίποτα.
Αντίθετα, ξύπνησε την επόμενη μέρα με έντονους πόνους στον αυχένα, μεταφέρθηκε αμέσως με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Μιλάνο και μετά την αξονική τομογραφία αποκαλύφθηκε ότι ο Μπόλτον είχε υποστεί κάταγμα σε δύο σπονδύλους στον αυχένα.
Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, ο Αυστραλός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε η επικεφαλής της ομάδας της Αυστραλία, Άλισα Κάμπλιν-Γουόρνερ.
O Μπόλτον, προετοιμαζόταν για την 4η συμμετοχή του σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από αυτές στο Σότσι το 2014, της Πιoνγκτσάνγκ το 2018 και στο Πεκίνου το 2022, όπου κατέλαβε τη 13η θέση.
