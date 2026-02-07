Με ιταλική φινέτσα, δύο βωμούς και παρελάσεις σε δύο πόλεις δόθηκε η έναρξη των 25ων Χειμερινών Ολυμμπιακών Αγώνων Milano-Cortina 2026.

Με την ιταλική φινέτσα και την αίγλη του Σαν Σίρο να κυριαρχούν, η τελετή έναρξης των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano-Cortina 2026 επαναπροσδιόρισε τη χωροταξική δομή των Ολυμπιακών διοργανώσεων.

Υπό τον γενικό τίτλο «Harmony», η διοργάνωση επέλεξε να διασπάσει την παραδοσιακή τελετή σε τέσσερις διαφορετικούς πόλους, εστιάζοντας στη σύζευξη της αστικής ταυτότητας του Μιλάνο με το ορεινό τοπίο των Δολομιτών. Σε μία τελετή με allegro χαρακτήρα, που επικεντρώθηκε στον άνθρωπο, χωρίς τη χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών για χάρη του θεάματος, οι Ιταλοί παρουσίασαν σημαντικά σημεία της κουλτούρας τους επιστρατεύοντας δημοφιλείς προσωπικότητες.

Περισσότεροι από 2.900 αθλητές από 92 χώρες ετοιμάζονται να αγωνιστούν, με την παρέλαση των εθνών να πραγματοποιείται μέσω ζωντανών συνδέσεων, καθώς οι αποστολές ήταν κατανεμημένες σε Μιλάνο, Κορτίνα, Λιβίνιο και Πρεντάτσο.

Η παρέλαση της Ελλάδας

H Ελλάδα, όπως είθισται, άνοιξε πρώτη την παρέλαση με την Νεφέλη Τίτα ως σημαιοφόρο που παρέλασε μαζί με τους δύο αθλητές των δρόμων αντοχής Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγέλη στο Πρεντάτσο.

Την παρέλαση των Εθνών έκλεισε η Ιταλία ως οικοδέσποινα των Αγώνων ενώ προτελευταία παρέλασε η ομάδα της Γαλλίας, η οποία πρόκειται να φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών το 2030 στις γαλλικές άλπεις. Η πολιτική ένταση δεν έλειψε καθώς στην Παρέλαση των Εθνών στο Σαν Σίρο η ουκρανική αποστολή γνώρισε την αποθέωση από το πλήθος ενώ οι αθλητές του Ισραήλ έγιναν δεκτοί με αποδοκιμασίες.

Μαράια Κάρεϊ, Αντρέα Μποτσέλι και Σαρλίζ Θερόν έκλεψαν την παράσταση

Το καλλιτεχνικό κομμάτι της βραδιάς ήταν ένας φόρος τιμής στην ιταλική πολιτιστική κληρονομιά. Η Μαράια Κάρεϊ ηγήθηκε του προγράμματος ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Volare» σε απταια ιταλικά, με τους θεατές να την χειροκροτούν έντονα και να την αποθεώνουν.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε με την εμφάνιση της Λάουρα Παουζίνι, η οποία ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο και φυσικά που ενθουσίασε το κοινό.

Η τελετή περιελάμβανε ένα αισθητικά άρτιο αφιέρωμα στη μνήμη του εμβληματικού σχεδιαστή Giorgio Armani, με μοντέλα να σχηματίζουν την ιταλική σημαία, η οποία στη συνέχεια εισήλθε στο Σαν Σίρο από κορυφαίους αθλητές της χώρας. Η ιταλική όπερα, με αναφορές στον Ντα Βίντσι και τους μεγάλους συνθέτες, έδωσε τον δικό της παλμό στο sold-out στάδιο των 61.000 θεατών.

Η Ολυμπιακή Φλόγα εισήλθε στο στάδιο του Σαν Σίρο, με τη συνοδεία της μαγικής φωνής του Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλι.

Έπειτα, η διακεκριμένη ηθοποιός, ακτιβίστρια και Πρέσβειρα Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών Σαρλίζ Θερόν εμφανίστηκε στο κέντρο της σκηνής απευθύνοντας μήνυμα ειρήνης εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα.

Η Ολυμπιακή φλόγα άναψε ταυτόχρονα σε δύο βωμούς

Το πλέον αξιοσημείωτο σημείο της βραδιάς ήταν το ταυτόχρονο άναμμα δύο Ολυμπιακών Βωμών στις δύο πόλεις, μια πρωτοβουλία που υπογράμμισε τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα των Αγώνων. Οι βωμοί, σχεδιασμένοι με αναφορές στα έργα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, άναψαν την ίδια στιγμή, επισφραγίζοντας μια βραδιά που ένωσε τον κόσμο μέσα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Από αύριο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στο αγωνιστικό σκέλος, με τους πρώτους τελικούς στο καλλιτεχνικό πατινάζ και το σκι αντοχής.