H Ελλάδα ηττήθηκε εκτός έδρας με 33-24 από τη Σουηδία για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2028.

Η Ελλάδα πάλεψε στο Βακχό αλλά ηττήθηκε από την Σουηδία με 33-24, αφού δεν άντεξε στην πίεση και στους ρυθμούς της σκανδιναβικής εθνικής ομάδας, στη πρώτη αγωνιστική των προκριματικών για την είσοδο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ 2028.

Η Ελλάδα βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με την Σουηδία να μπαίνει δυναμικά στην αναμέτρηση και να παίρνει προβάδισμα με 6-2. Η Ελλάδα πάλεψε και μείωσε σε 9-7 αλλά η ομάδα του Άπελγκρεν ανέβασε ταχύτητες και ανέβασε τη διαφορά στο 15-10. Η Ελλάδα θέλησε να μείνει κοντά στο σκορ για να μην ξεφύγει πολύ η Σουηδία και πήγε στο ημίχρονο πίσω στο σκορ με 18-13.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Ζαραβίνα προσπάθησε να μπει στον αγώνα και μείωσε σε 18-15. Η Σουηδία με την σκληρή της άμυνα δεν άφησε χώρους και περιθώρια στην Ελλάδα να διεκδικήσει τη νίκη και κράτησε τη διαφορά στα πέντε γκολ με 25-20. Από αυτό το σημείο η Ελλάδα άρχισε να χάνει τις αντοχές και δυνάμεις της και το σκορ σταδιακά ξέφυγε. Η Σουηδοί χωρίς να ρίξουν τους ρυθμούς τους έκαναν το 29-22 μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, για να πάρουν τελικά τη νίκη με 33-24.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-2, 8-5, 12-7 15-10, 18-13 (ημχ.), 21-16, 24-20, 27-20, 29-22, 33-22,

Σουηδία (Άπελγκρεν): Λάγκεργκρεν 7, Κέρλσον 5, Κλάαρ 5, Μένσον 5, Μελλεγκέρντ 4, Μέλλερ 3, Κάρλσμπογκαρντ 1, Νταρζ 1, Σάντελ 1, Γιόχανσον 1, Πέττερσον, Μπέργκενταλ, Φόρσελ, Πέλας

Ελλάδα (Ζαραβίνας): Μπόσκος 8, Τόσκας 6, Αραμπατζής 2, Μιχαηλίδης 2, Παναγιώτου 1, Παπαβασίλης 1, Αλεξίου 1, Παγιατής 1, Ελευθεριάδης, Πασιάς, Στάθης, Παπάζογλου, Λιάπης 1, Τζωρτζίνης 1.

8oς Όμιλος

Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)

Βόρεια Μακεδονία-Λουξεμβούργο 41-23

Σουηδία-Ελλάδα 33-24

Πρόγραμμα (2η αγωνιστική)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

17:00 Λουξεμβούργο-Σουηδία

17:00 Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία

Βαθμολογία

1.Βόρεια Μακεδονία 2

2.Σουηδία 2

3. Ελλάδα 0

4. Λουξεμβούργο 0