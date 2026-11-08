Η Ελλάδα περιόρισε επιθετικά τη Βόρεια Μακεδονία, τη νίκησε με 29-24 στη Χαλκίδα, κάνοντας σημαντικό βήμα για να βρεθεί στην τελική φάση του Εuro 2028.

Με όπλο την αμυντική λειτουργία, κυρίως για τα πρώτα 35 λεπτά του αγώνα, η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών νίκησε τη Βόρεια Μακεδονία με 28-24 στο γυμναστήριο Κανήθου στη Χαλκίδα για τη 2η αγωνιστική του 8ου ομίλου των προκριματικών του Euro 2028.

H εθνική ομάδα πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στον όμιλο, που αποτελεί και ένα σημαντικό πρώτο βήμα πρόκρισης στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Αυτή η νίκη χρίζει την εθνική ομάδα ως ένα από τα φαβορί για την πρόκριση στην τελική φάση ως μία από τις τέσσερις καλύτερες 3ες ομάδες των οκτώ ομίλων, ενώ φυσικά μπήκε δυνατά και στην κατάκτηση της 2ης θέσης.

Με τον αρχηγό και τερματοφύλακα Πέτρο Μπουκοβίνα να έχει 11 αποκρούσεις, η Ελλάδα δέχθηκε μόλις 10 γκολ μέχρι το 35ο λεπτό.

Παράλληλα, με οδηγούς στην επίθεση τους Τόσκα και Στάθη, από επτά γκολ ο καθένας, δημιούργησε και συντήρησε διαφορές άνω των πέντε γκολ, φθάνοντας μέχρι και τα εννέα γκολ, με τον Τόσκα να σκοράρει για το 29-20 στο 52'.

Εκεί ακολούθησε η μοναδική... σκιά για την εθνική ομάδα, που δεν πέτυχε άλλο γκολ, με τη Βόρεια Μακεδονία να μειώνει στο τελικό 29-24.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-2, 6-4, 9-5, 13-6, 15-8 (ημ.), 19-10, 21-15, 23-17, 27-19, 29-23, 29-24.

Ελλάδα (Γιώργος Ζαραβίνας): Αραμπατζής 1, Μιχαηλίδης 1, Ελευθεριάδης 2, Μπόσκος 3, Παναγιώτου 3, Παπαντωνόπουλος (2/5, 40%), Πασσιάς, Τόσκας 7, Μπουκοβίνας (11/31, 35,4%), Στάθης 7, Τζίμπουλας 1, Θ. Παπάζογλου, Λιάπης 2, Αλεξίου 1, Παγιάτης 1, Τζωρτζίνης.

Βόρεια Μακεδονία (Κίρι Λαζάροφ): Βεκλόφκσι 2, Γκιοργκίεφ, Μ. Μίτεφ, Τομόφσκι (11/35, 35%), Κουζμανόφσκι 7, Πετκόφσκι 3, Ντ. Μίτεφ 1, Γκόριγκα 1, Κοστέσκι 8, Λαζερέφσκι 1, Στοϊκόβικ, Αλάροφ, Ατανασίγιεβιτς, Ριστέφσκι 1, Σεραφίμοφ, Γκογκόφ (0/5, 0%).

Δίλεπτα: 3-1. Πέναλτι: 2/2 - 5/8.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιώργος Ζαραβίνας δήλωσε: «Αν μας έδιναν τη διαφορά των πέντε γκολ πριν από τον αγώνα, θα την παίρναμε. Στην πορεία του παιχνιδιού είμαι λίγο στεναχωρημένος, γιατί βιαστήκαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε. Δεν διαβάσαμε σωστά το παιχνίδι, μας παρέσυρε ο ενθουσιασμός και πήγαμε σε έναν τρελό ρυθμό, ο οποίος νομίζω ότι ευνοεί τους αντιπάλους στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Παρόλο που προσπαθήσαμε να συγκρατήσουμε τα παιδιά από τον πάγκο, ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι, με πολλή ενέργεια, και αυτό μας στοίχισε μια νίκη με μεγαλύτερη διαφορά. Είμαι στεναχωρημένος, γιατί τα παιδιά πραγματικά, με την εμφάνισή τους, ίσως άξιζαν κάτι παραπάνω.

Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει στα δύο παιχνίδια του Μαρτίου με το Λουξεμβούργο να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, γιατί είναι μια ομάδα που έχει κάνει επανεκκίνηση, συνεργάζεται πλέον με έναν πολύ μεγάλο προπονητή και σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πρέπει εκεί να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και να περιμένουμε τον Μάιο, για να δούμε σε ποια θέση βρισκόμαστε.

Η παράδοση ήταν εναντίον μας, έχουμε κερδίσει, ελάχιστες φορές και σήμερα τα καταφέραμε απέναντι σε μια ομάδα, από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο στο τακτικό κομμάτι. Ήταν μια νίκη που έπρεπε να πάρουμε, μια νίκη must-win. Τα παιδιά άντεξαν σε αυτή την πίεση. Ξέρουμε ότι στον όμιλο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τα παιχνίδια της έδρας μας και τα παιδιά ανταπεξήλθαν σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Ο Πέτρος Μπουκοβίνας τόνισε: «Μια τεράστια νίκη για την ομάδα μας, ακόμα μια φανταστική προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Είμαι πραγματικά περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Ο καθένας δίνει το εκατό τοις εκατό με απόλυτη συγκέντρωση. Καλύψαμε όλα τα δυνατά σημεία του αντιπάλου. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος με την 3η θέση του ομίλου θα κυνηγήσουμε την 2η θέση».

Ο τεχνικός της Βόρειας Μακεδονίας και μεγάλη δόξα του αθλήματος, Κίριλ Λαζάροφ είπε: «Πιστεύω ότι η Εθνική Ελλάδας άξιζε να κερδίσει σήμερα. Ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς. Εμείς κάναμε ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Σεβόμασταν την Εθνική Ελλάδας, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Ήταν έκπληξη για εμάς ο νέος παίκτης στη θέση του αριστερού ίντερ (Στάθης). Είναι ένας νεαρός παίκτης που σημείωσε πολλά γκολ. Επίσης, ο Τόσκας ήταν πολύ καλός. Πρέπει να προχωρήσουμε βήμα βήμα. Στα τέλη Μαΐου η Ελλάδα θα έρθει στην έδρα μας και πιστεύω ότι εκείνος ο αγώνας θα είναι αυτός που θα κρίνει τη δεύτερη θέση του ομίλου».



Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Σουηδία νίκησε εκτός έδρας το Λουξεμβούργο με 50-20.

Το πανόραμα του 8ου ομίλου

1η αγωνιστική

Βόρεια Μακεδονία – Λουξεμβούργο 41-23

Σουηδία – Ελλάδα 33-24

2η αγωνιστική

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 29-24

Λουξεμβούργο – Σουηδία 20-50

Η συνέχεια για την Ελλάδα

10–11 Μαρτίου 2027: Λουξεμβούργο – Ελλάδα

13–14 Μαρτίου 2027: Ελλάδα – Λουξεμβούργο

5–6 Μαΐου 2027: Ελλάδα – Σουηδία

9 Μαΐου 2027: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Βαθμολογία

(2η αγωνιστική)

1.Σουηδία 4 (83-44)

2.Ελλάδα 2 (53-57)

3.Βόρεια Μακεδονία 2 (65-52)

4.Λουξεμβούργο 0 (43-91)



