Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών θα δώσει φιλικά παιχνίδια με την Αίγυπτο στο Κάιρο, στην προετοιμασίας της για την τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τον Δεκέμβριο.

Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών την Τρίτη (20/10) θα ταξιδέψει στο Κάιρο προκειμένου να δώσει φιλικά παιχνίδια με το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα της Αιγύπτου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με την Ελλάδα να αγωνίζεται στον όμιλο στην Αττάλεια της Τουρκίας (3-20 Δεκεμβρίου).

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μενέλαος Δανήλος κάλεσε 17 παίκτριες, είναι οι: Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου, Τσάκαλου, Ε. Τροχίδου (ΠΑΟΚ), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά, Φράγκου (ΑΕΚ), Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Στουγιαννίδου (ΟΦΝ Ιωνίας), Κ. Κουκμίση, Αργυροπούλου (ΑΕΠ Πανόραμα). Η επιστροφή της εθνικής ομάδας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί στον 3ο όμιλο στην Αττάλεια, με αντιπάλους τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης και «χάλκινη» ολυμπιονίκη Δανία, την πανίσχυρη Ισπανία και την οικοδέσποινα Τουρκία.