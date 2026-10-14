H εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών για φιλικά στην Αίγυπτο εν όψει Euro 2026
Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών την Τρίτη (20/10) θα ταξιδέψει στο Κάιρο προκειμένου να δώσει φιλικά παιχνίδια με το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα της Αιγύπτου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με την Ελλάδα να αγωνίζεται στον όμιλο στην Αττάλεια της Τουρκίας (3-20 Δεκεμβρίου).
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μενέλαος Δανήλος κάλεσε 17 παίκτριες, είναι οι: Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου, Τσάκαλου, Ε. Τροχίδου (ΠΑΟΚ), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά, Φράγκου (ΑΕΚ), Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Στουγιαννίδου (ΟΦΝ Ιωνίας), Κ. Κουκμίση, Αργυροπούλου (ΑΕΠ Πανόραμα). Η επιστροφή της εθνικής ομάδας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
Η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί στον 3ο όμιλο στην Αττάλεια, με αντιπάλους τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης και «χάλκινη» ολυμπιονίκη Δανία, την πανίσχυρη Ισπανία και την οικοδέσποινα Τουρκία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.