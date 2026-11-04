Η εθνική ομάδα φιλοξενείται από τη Σουηδία την Πέμπτη στην πόλη Βακχό, στην πρεμιέρα των προκριματικών ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2028.

H εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών βρίσκεται στην πόλη Βακχό της Σουηδίας, εκεί όπου την Πέμπτη (5/11, 19:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) αρχίζει την πορεία της στα προκριματικά του Euro 2028.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παίρνει μέρος στον 8ο όμιλο, που βρίσκονται επίσης η Βόρεια Μακεδονία και το Λουξεμβούργο.

Η αποστολή της εθνικής ομάδας ταξίδεψε αρχικά στην Κοπεγχάγη κι από εκεί οδικώς έφθασε στον τελικό προορισμό της.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιώργος Ζαραβίνας έχει στη διάθεσή του 17 παίκτες, είναι οι: Μπουκοβίνας, Λ. Παπάζογλου, Παπαβασίλης, Αλεξίου, Αραμπατζής, Τζωρτζίνης, Λιάπης, Μιχαηλίδης, Παγιάτης Μπόσκος, Στάθης, Τόσκας, Θ. Παπάζογλου, Πασσιάς, Παναγιώτου, Ελευθεριάδης και Τσακουρίδης



Η εθνική ομάδα την Κυριακή (8/11,.17:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) και στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, θα φιλοξενήσει τη Βόρεια Μακεδονία στη Χαλκίδα.

