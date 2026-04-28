AEK: Η ΑΕΚ μία νίκη μακριά από την πρώτη παρουσία στους τελικούς της Α1 γυναικών
Η ομάδα χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ συνεχίζει να κυνηγά και να κατακτά στόχους, η Ένωση νικώντας την Αναγέννηση Άρτας με 37-25 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ έκανε το 1-0 στις νίκες στο ημιτελικό ζευγάρι των play offs.
Κι αν η ΑΕΚ επικρατήσει και στην Άρτα την Πέμπτη (30/4), τότε θα πανηγυρίσει την παρθενική της πρόκριση στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος, όπου με πλεονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ή τη Νέα Ιωνία.
ΑΕΚ – Αναγέννηση Άρτας 37-25.
Τα πεντάλεπτα: 3-2, 7-3, 10-6, 11-8, 14-10, 18-12 (ημ.) 22-14, 25-15, 29-16, 31-19, 34-21, 37-25.
ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Βιτκόφσκα 5, Ρεσέντε 3, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 3, Κατσίκα 3, Παϊζίνιο 9, Σαρκιρή 1, Μανιά 1, Γκονζάλβες 2, Γκόμες 5, Μπαβαρέσκο 1, Βουκσάνοβιτς 1, Μονίκ 2.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Γιάννης Λαζαρίδης): Βάσιλα, Αμβροσιάδου 1, Ντε Σεζούς 2, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου, Κωστοπούλου 3, Ντα Κόστα 3, Σίλβα 5, Νικολάου 3, Προκοπίδου 6, Παπακοσμά 1, Σαϊντοβα.
Διαιτητές: Γερουλάνος Α. – Γερουλάνος Κ.. Δίλεπτα: 3-5. Πέναλτι: 4/5-2/5.
Οι ημερομηνίες στο ζευγάρι ΠΑΟΚ-Νέα Ιωνία
Το άλλο ημιτελικό ζευγάρι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Νέα Ιωνία θα αρχίσει τη Δευτέρα (4/5, 16:30) από το «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα.
Το 2ο παιχνίδι ορίστηκε στην έδρα της Νέας Ιωνίας για την Πέμπτη 7 Μαΐου (17:30) κι αν χρειαστεί 3ο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (11 Μαΐου, 16:30).
