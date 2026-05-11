Στον τρίτο αγώνα της ημιτελικής φάση στην Α1 Γυναικών βρίσκονται ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία. Βέβαια, την... παράσταση από την αρχή του ματς «έκλεψε» η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε αθλήτρια του Δικέφαλου του Βορρά με αιτία το ύψος στο σορτσάκι της.

Πιο συγκεκριμένα, πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ο διαιτητής του αγώνα έκανε συστάσεις στην Τροχίδου, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Εννέα δευτερόλεπτα από την έναρξη του ημιτελικού, ο διαιτητής διέκοψε το ματς και έδειξε την κίτρινη κάρτα, με τον λόγο να μην έχει γίνει γνωστός στους γύρω ανθρώπους.

Μετά από λίγο, ο διαιτητής κατευθύνθηκε στην γραμματεία και αποκάλυψε τον λόγο της κίτρινης κάρτας στην αθλήτρια του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν το γεγονός ότι δεν κατέβασε πιο κάτω το σορτσάκι της.

