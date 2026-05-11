GWomen
ΠΑΟΚ: Αθλήτρια δεν κατέβασε το σορτσάκι στο «σωστό» ύψος και δέχθηκε κίτρινη
11/05/2026
ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Δημήτρης Μύτικας

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα στον τρίτο ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τη Νέα Ιωνία, όταν αθλήτρια δέχθηκε κίτρινη επειδή δεν κατέβασε πιο κάτω το σορτσάκι της.

Στον τρίτο αγώνα της ημιτελικής φάση στην Α1 Γυναικών βρίσκονται ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία. Βέβαια, την... παράσταση από την αρχή του ματς «έκλεψε» η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε αθλήτρια του Δικέφαλου του Βορρά με αιτία το ύψος στο σορτσάκι της.

Πιο συγκεκριμένα, πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ο διαιτητής του αγώνα έκανε συστάσεις στην Τροχίδου, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Εννέα δευτερόλεπτα από την έναρξη του ημιτελικού, ο διαιτητής διέκοψε το ματς και έδειξε την κίτρινη κάρτα, με τον λόγο να μην έχει γίνει γνωστός στους γύρω ανθρώπους.

Μετά από λίγο, ο διαιτητής κατευθύνθηκε στην γραμματεία και αποκάλυψε τον λόγο της κίτρινης κάρτας στην αθλήτρια του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν το γεγονός ότι δεν κατέβασε πιο κάτω το σορτσάκι της.

Δείτε το βίντεο με το συμβάν

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]