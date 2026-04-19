Η ΑΕΚ πέτυχε τη νίκη που χρειαζόταν στην έδρα της Πυλαίας (37-25) και θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs, στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η ΑΕΚ πέτυχε τον αρχικό της στόχο στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, νικώντας την Πυλαία με 37-25 (ημ. 16-12) στο «Σπίτι του Χάντμπολ», εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, έναντι του ΠΑΟΚ.

Οι «κιτρινόμαυρες» στον δρόμο για τον πρώτο τίτλο στην ιστορία τους, στα ημιτελικά των play offs θα αντιμετωπίσουν την Αναγέννηση Άρτας κι εφόσον προκριθούν, στη σειρά των τελικών, τον κυπελλούχο ΠΑΟΚ ή την πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία, με τον «Δικέφαλο» να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (18η αγων.)

Σάββατο 18 Απριλίου

ΑΕΠ Πανόραμα- ΠΑΟΚ 24-35

Νέα Ιωνία - Αναγέννηση Άρτας 28-26

Κυριακή 19 Απριλίου

Πυλαία - ΑΕΚ 37-25

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών

«Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός- Άρης Νίκαιας



Η βαθμολογία

