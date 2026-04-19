AEK: «Κλείδωσε» την πρωτιά στην Α1 χάντμπολ γυναικών
Η ΑΕΚ πέτυχε τον αρχικό της στόχο στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, νικώντας την Πυλαία με 37-25 (ημ. 16-12) στο «Σπίτι του Χάντμπολ», εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, έναντι του ΠΑΟΚ.
Οι «κιτρινόμαυρες» στον δρόμο για τον πρώτο τίτλο στην ιστορία τους, στα ημιτελικά των play offs θα αντιμετωπίσουν την Αναγέννηση Άρτας κι εφόσον προκριθούν, στη σειρά των τελικών, τον κυπελλούχο ΠΑΟΚ ή την πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία, με τον «Δικέφαλο» να έχει το πλεονέκτημα έδρας.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (18η αγων.)
Σάββατο 18 Απριλίου
Δείτε ΕπίσηςΤόσκας: «Hello, Achilleas here» (vids)
- ΑΕΠ Πανόραμα- ΠΑΟΚ 24-35
- Νέα Ιωνία - Αναγέννηση Άρτας 28-26
Κυριακή 19 Απριλίου
- Πυλαία - ΑΕΚ 37-25
- Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών
- «Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός- Άρης Νίκαιας
Η βαθμολογία
(18η αγων.)
- 1.ΑΕΚ 34
- 2.ΠΑΟΚ 30 (16 αγ)
- 3.Νέα Ιωνία 28
- 4.Αναγέννηση Άρτας 21
- 5.Πυλαία 15
- 6.Πανόραμα 15
- 7.Αθηναϊκός 13 (16 αγ.)
- 8.ΓΑΣ Καματερού 13 (16 αγ.)
- 9.ΠΑΣ Πανελλήνιος 4 (17 αγ.)
- 10.Άρης Νίκαιας 0 (17 αγ.)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.