Η Μπούρσα μετά την ΑΕΚ, τώρα θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του EHF European Cup γυναικών.

Η πανίσχυρη τουρκική Μπούρσα θα είναι η αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ στα διπλά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης στο EHF European Cup γυναικών, μετά την κλήρωση που έγινε το Σάββατο (31/1).

Η Μπούρσα, που έχει στη σύνθεσή της μια πρώην παίκτρια του ΠΑΟΚ, την Αγνή Ζυγούρα, στη δική της πορεία μέχρι τα προημιτελικά, απέκλεισε την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, για τη φάση των «32» τον περασμένο Νοέμβριο η ΑΕΚ αρχικά ηττήθηκε στην Προύσα με 37-29 και πήρε τη νίκη γοήτρου στο ΟΑΚΑ με 30-29.

Ο ΠΑΟΚ φθάνει για δεύτερη φορά στην ιστορία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης θα επιχειρήσει την υπέρβαση.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Προύσα (21 ή 22 Μαρτίου) και ο επαναληπτικός στη Θεσσαλονίκη (28 ή 29 Μαρτίου).

Παράλληλα διεξήχθη η κλήρωση και για τα ημιτελικά. Έτσι, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί εκεί θα συναντήσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην ολλανδική Φένλο και τη Μιχάλοβτσε από τη Σλοβακία. Τα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης έχουν οριστεί για τις 18/19 Απριλίου και 25/25 Απριλίου.