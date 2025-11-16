ΕHF European Cup: Ντούμπλαρε τις νίκες και προκρίθηκε στους "16"
Στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη επί της Άτζγκερσντορφ με σκορ 27-25. Με αυτή την επικράτηση ο «Δικέφαλος του Βορρά» προκρίθηκε στη φάση των "16" του EHF European Cup.
Οι Θεσσαλονικείς είχαν το πλεονέκτημα της πρώτης αναμέτρησης όπου είχαν επικρατήσει με 35-28. Αυτό είχε ως συνέπεια η ομάδα του ΠΑΟΚ να μην ξεκινήσει δυναμικά το δεύτερο ματς. Η Άτζγκερσντορφ πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, έχοντας τρία γκολ διαφορά (6-9).
Βέβαια, μετά οι γηπεδούχες βρήκαν ρυθμό και ανέτρεψαν τη διαφορά, παίρνοντας την άγουσα για τα αποδυτήρια με το υπέρ τους 13-11.
Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ διεύρυνε το προβάδισμά του (21-15), την οποία μείωσε η ομάδα από την Αυστρία. Μάλιστα, οι ισορροπίες ήρθαν ξανά στο σκορ (24-24), ωστόσο στα τελευταία λεπτά ο ελληνικός σύλλογος πήρε κεφάλι στο σκορ και με γκολ της Κουλούρη διαμόρφωσε το τελικό 27-25.
