Προθέρμανση για ΑΕΚ και Νέα Ιωνία πριν από το ντέρμπι κορυφής

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ πέτυχε το επτά στα επτά, με τη Νέα Ιωνία και τον ΠΑΟΚ να απέχουν δύο βαθμούς στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Με τα φαβορί να φθάνουν σε εύκολες επικρατήσεις κύλησε η 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ με τις Ζενέλι, Σαμολαδά και Παζίνιο να πετυχαίνουν από έξι γκολ, επικράτησε επί του Πανοράματος με 41-20, συνεχίζοντας με το απόλυτο την πορεία της.

Η πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία νικώντας την Πυλαία με 37-20 παρέμεινε σε απόσταση 2β. από την ΑΕΚ, πριν τη φιλοξενήσει τη Δευτέρα (15/12, 16:45, ΕΡΤ 2 Σπορ) στο ντέρμπι της 8η αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ, που δεν είχε προβλήματα με τον ΓΑΣ Καματερού (40-21), μια ημέρα πριν από το γειτονικό ντέρμπι στη Νέα Ιωνία θα έχει παίξει με τον Αθηναϊκό στον Βύρωνα.

Η Αναγέννηση Άρτας νικώντας τον Αθηναϊκό με 25-23, απέκτησε πλεονέκτημα για την 4η θέση. Τέλος, ο Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών πανηγύρισε την ιστορική πρώτη νίκη στην Α1, επικρατώντας εκτός έδρας του Άρη Νίκαιας με 32-31 και ξεκόλλησε από το μηδέν.

Στοιχεία αγώνων - Βαθμολογία (7η αγων.)

ΠΑΟΚ Καματερό 40-21

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 7-4, 9-5, 11-6, 13-6, 17-9 (ημχ.), 20-11, 24-16, 28-19, 32-20, 37-20, 40-21.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 3, Αργυροπούλου 3, Τροχίδου Ελ. 4, Μεντεσίδου 5, Γκάτζιου 3, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα, Σεβδίλη 2, Ανδρίτσου 4, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 4, Σελεμίδου 4, Κουλούρη 6, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Βασιλείου Μιχ., Βασιλείου Μ., Ναντότσι, Κοτρώτσιου 5, Λουρίδα 2, Μπανάση 1, Κόλια, Παπαδοπούλου, Ταλάντζη, Βασιλείου Αν. 7, Πατρώνη 3, Λουρεντζάκη, Αρβανίτη, Μαυροπούλου 3.

Διαιτητές: Βιολιτζής- Θεοδοσίου, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα:3-5, Πέναλτι: 4/6-2/2.

Αναγέννηση Άρτας- Αθηναϊκός 25-23

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 7-2, 10-3, 12-5, 14-6, 14-8 (ημχ.), 15-11, 17-12, 18-16, 20-18, 22-21, 25-23.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 6, Ρίζου, Νούλα, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου, Κωστοπούλου 7, Νικολάου 3, Προκοπίδου 1, Καραχαρίση 5, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 3.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Σουκακουέξε 3, Χατζηλιάδου, Μουρατίδου 2, Κούρου, Σαββαλάκη 1, Ταβάρες 1, Χαριτίδη 4, Σα Πεσόα 6, Βέτκοβα 3, Αμπατζή, Νούσια 3, Μαρούλη, Μπόζιου, Βορβολάκου.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Βέργος, Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι:1/3-1/2.

Νέα Ιωνία - Πυλαία 37-20

Τα πεντάλεπτα: 5-1, 7-3, 10-6, 13-7, 16-7, 19-7 (ημχ.), 21-11, 25-11, 29-14, 30-16, 33-18, 37-20,

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Σιμόνοβιτς 3, Μιχαηλίδου, Καραμάνου 4, Γάσπαρη 4, Μακρή, Φράγκου 2, Γιαννούλια 1, Κεπεσίδου Ν. 7, Γιαννοπούλου, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς 3, Μυλωνά 2, Στουγιαννίδου 6.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Χατζηνικολάου, Κουκμίση 9, Μήγγα 2, Χριστοφόρις 4, Καρβάλιο, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 3, Πάσχου, Κιουκτσόγλου, Τσιγαρίδα, Μιχαηλίδου 2, Βαρυτιμιάδου, Γιούπα.

Διαιτητές: Νιντερέγγερ- Παπαδημητρίου, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα:2-5, Πέναλτι:2/2-4/5.

Άρης Νικαίας- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 31-32

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 6-6, 7-8, 9-13, 12-16 (ημχ), 19-18, 20-22, 22-23, 26-26, 29-29, 31-32

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 7, Ν. Μαυρογεώργη, Καραγιάννη 2, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου 1, Ζ. Μαυρογεώργη, Λούκου 2, Μαντζώρου 4, Σαϊντοβα, Τ. Λυτρίβη 7, Θ. Λυτρίβη 3, Μανιά 4, Ταβλαρίδη 1, Παρεσόγλου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Α. Φιράκου, Αν. Φιράκου 3, Δεληδημητρίου, Σαλτιέλ, Δημάκου 10, Κ. Φλώρου, Β. Φλώρου 4, Σιαράψη, Φιλιππιάδου 6, Χατζηδάκη, Θεωδορίδου 6, Αναστασιάδου, Κουρκουλάκη, Στανκίδου 3.

Διαιτητές: Καρυδάκης- Μπράμου, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 8-4, Πέναλτι: 2/3-3/4

ΑΕΚ - Πανόραμα 41-20

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 7-4, 9-6, 13-8, 14-10, 19-13 (ημχ), 21-13, 25-14, 28-16, 32-27, 35-19, 41-20

AEK (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 1, Βιτκόφσκα 3, Παναγιωτίδου 4, Γκόμεζ Ρεσέντε 5, Σαμολαδά 6, Ζενέλι 6, Κατσίκα 4, Παζίνιο 6, Σαρκίρη 1, Μανιά, Μπρούνα Ροντρίγκεζ 2, Γκόμες Ντα Σίλβα 1, Μπαβαρέσκο, Μονίκ Ενρίκε 2.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Κακαφίκα, Πατσάνη, Γ. Παπαδοπούλου 2, Περτζεγκάι, Πέγιου, Μούρνου 2, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 6, Μεϊμαρίδου 1, Χριστοδουλίδου 2, Κυρικλίδου 2, Α. Παπαδοπούλου 5.

Διαιτητής: Σκλαβενίτης- Φωκίτης, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 4/5-0/2.

Η βαθμολογία