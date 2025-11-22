Σταθερά στην κορυφή η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ νικώντας και το Καματερό με 42-13, πέτυχε το πέντε στα πέντε στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η​​​​​ ΑΕΚ συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, μετά και την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής.

Οι «κιτρινόμαυρες» νίκησαν με άνεση τον ΓΑΣ Καματερού με 42-13, συνεχίζοντας με το απόλυτο την πορεία τους.

Σε απόσταση δύο βαθμών ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και η πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία, με τον Δικέφαλο να νικά τον Άρη Νίκαιας με 43-21 και τη Νέα Ιωνία τον Αθηναϊκό με 32-17.

Η Πυλαία έκανε σεφτέ στις νίκες επικρατώντας επί του Πανοράματος 33-31, που με τη σειρά του γνώρισε την πρώτη του ήττα.

Τέλος, στην Άρτα η Αναγέννηση πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη σεζόν επικρατώντας 29-25 του Πανελληνίου Νεάπολης Συκεών.

Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία (5η αγωνιστική)

ΠΑΟΚ- Άρης Νικαίας 43-21

Τα πεντάλεπτα: 7-2, 9-3, 12-5, 14-6, 19-9, 24-10 (ημχ.), 27-12, 30-14, 34-16, 37-18, 41-19, 43-21.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Αργυροπούλου 3, Τροχίδου Χ., Τροχίδου Ελ. 4, Μεντεσίδου 6, Κουκμίση 1, Γκάτζιου 4, Θεοδοσοπούλου, Λιούκα 5, Ολζόβα 2, Σεβδίλη, Γκρμπάσεβιτς 3, Πρέμοβιτς 4, Κουλούρη 3, Μπουράτο 8, Μιλόγεβιτς.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 5, Παπαδοπούλου, Λούκου 4, Μαντζώρου 4, Σαΐντοβα, Λυτρίβη Τ. 4, Λυτρίβη Θ. 3, Ταβλαρίδη 1, Παρεσόγλου.

Διαιτητές: Παπούλιας- Μαυρίδου, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 3-1, Πέναλτι: 0/1-0/1.

Πανόραμα- Πυλαία 31-33

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-6, 10-10, 13-13, 16-15, 18-18 (ημχ.), 20-20, 21-23, 22-23, 25-26, 26-30, 31-33.

ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα 4, Πατσάνη 3, Παπαδοπούλου Γ. 1, Γιαννοπούλου, Πέγιου, Περτζεγκάϊ, Μούρνου 6, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 2, Μεϊμαρίδου 2, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 3, Κυρικλίδου 2, Παπαδοπούλου Αγ. 8.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Χατζηνικολάου, Κουκμίση 12, Τσιγαρίδα Αθαν. 4, Χριστοφόρις 6, Λίμα, Κυριακίδου 1, Κουκλοτίδου 7, Κιουκτσόγλου 1, Τσιγαρίδα Αθ., Τσιρώνη, Βαρυτιμιάδου, Πανιώρα 2, Γιούπα.

Διαιτητές: Αγγελίδης- Βιολιτζής, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 3-5, Πέναλτι: 5/7-5/6.

Αναγέννηση Άρτας- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 29-25

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 3-3, 5-4, 8-5, 10-8, 14-10 (ημχ.), 17-12, 19-15, 22-18, 25-20, 27-23, 29-25.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 2, Ρίζου, Νούλα 3, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου 1, Κωστοπούλου 8, Νικολάου 4, Καραχαρίση 10, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Φιράκου Αν., Ζερβού, Φιράκου Αντ. 4, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου 4, Δεληδημητρίου, Δημάκου 6, Φλώρου Αικ. 1, Σιαράψη, Φλώρου Β. 2, Χατζηδάκη, Φιλιππιάδου 8, Κουρκουλάκη, Στανκίδου. Διαιτητές: Πατιός- Πήτας, Παρατηρητής: Βέργος, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 2/4-2/4.

Nέα Ιωνία - Αθηναϊκός 32-17

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 4-1, 8-1, 9-1, 12-2, 17-4 (ημχ.), 19-4, 21-6, 23-8, 24-12, 28-17, 32-17.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς 1, Μιχαηλίδου 2, Καραμάνου 1, Κρνιτς, Γάσπαρη 4, Μακρή, Φράγκου, Γιαννούλια 4, Κεπεσίδου Ν. 6, Γιαννοπούλου, Ρούσσου 5, Νταβίντοβιτς 5, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 4.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα 1, Σουκακουέξε 1, Χατζηλιάδου, Γιούριστις 1, Μουρατίδου 1, Κούρου, Σαββαλάκη 2, Ταβάρες, Χαριτίδη 1, Σα Πεσόα 6, Βέτκοβα, Νούσια 4, Μαρούλη, Μπόζιου, Βορβολάκου.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 2/4-2/2.

ΑΕΚ - ΓΑΣ Καματερού 42-13

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 7-5, 9-6, 12-6, 14-6, 21-9 (ημχ.), 25-9, 28-10, 32-11, 34-11, 38-11, 42-13.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 1, Βιτκόφκσα 5, Παναγιωτίδου, Ρεσέντε 8, Σαμολαδά 5, Ζενέλι, Κατσίκα 4, Παζίνιο 4, Σαρκιρή 7, Μανιά, Ροντρίγκεζ 4, Γκόμες 3, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε Ντα Σίλβα 1.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Βασιλείου, Ναντότσι, Χριστοπούλου 2, Κοτρώτσιου 5, Λουρίδα 3, Αρχοντόγλου, Δρουγκίδου, Μπανάση, Κόλια, Παπαδοπούλου, Ταλάντζη, Βασιλείου, Πατρώνη 1, Σακελλαρίου, Αρβανίτη, Μαυροπούλου 2.

Διαιτητές: Γερουλάνος- Γερουλάνος, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 5/7-1/2.

Η βαθμολογία