Η ΑΕΚ νικώντας τα Βριλήσσια με 30-28 στο ΟΑΚΑ επέστρεψε στις νίκες στη Handball Premier, κοινή ανακοίνωση των ομάδων για τη διαιτησία.

Η ΑΕΚ μετά την εκτός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας επί των Βριλησσίων με 30-28 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» για την 10η αγωνιστική της Handball Premier.

Οι «κιτρινόμαυροι» έφθασαν με δυσκολία στη νίκη, απέναντι στα Βριλήσσια, που είχαν την πρωτοπορία μέχρι το 25ο λεπτό, με την ΑΕΚ να προσπερνά με 14-12 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με έξι γκολ 26-20 και 29-23 στο 55', όμως στο τελευταίο πεντάλεπτο «κόλλησαν» επιθετικά και τα Βριλλήσια μείωσαν στο τελικό 30-28.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο ομάδες, με κοινή τους ανακοίνωση εξέφρασαν τα παράπονά τους για τη διαιτησία, σημειώνοντας τα εξής: Η διαιτησία των κ.κ. Αναστάσιου Γερουλάνου και Κάρολου Γερουλάνου στη σημερινή αναμέτρηση των ομάδων μας, ΑΕΚ και Ε.Σ.Ν. Βριλήσσια, δυστυχώς δεν περιποιεί τιμή για το άθλημα του χάντμπολ».

Τα πεντάλεπτα: 0-1, 3-3, 5-6, 9-9, 11-11, 14-12 (ημ.), 16-14, 20-17, 22-19, 26-20, 29-23, 30-28.

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 2, Ντουάρτε 3, Βλαστός 2, Σμιντ 4, Παναγιώτου 6, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 2, Ντάβιες 1, Γκαρέν, Γκούντγιονσον, Τουρέ 1, Στούμπερ 2, Κουν 5, Ίβιτς 2, Σαλέμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Θανάσης Τούτσης): Γκρεγκουλόφσκι 2, Βόλιντς 6, Μάλλιος 8, Μπραουδάκης, Παντελής, Αντωνιάδης, Στάθης Μ. 5, Βαρδαξόπουλος, Μπάγιος 3, Κιούσης 1, Στάθης Π. 2, Μπαλάσκας 1, Τόμσον, Στεφανίτσης, Καραδήμας.

Διαιτητές: Κ. Γερουλάνος-Α. Γερουλάνος. Δίλεπτα: 3-5. Πέναλτι: 2/2-2/4.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (10η αγωνιστική)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

ΑΕΚ – Βριλήσσια 30-28

«Στ. Καραλής» 18:00 Αθηναϊκός - ΑΣΕ Δούκα

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Νέα Κίος 17:00 Διομήδης Άργους- Ζαφειράκης Νάουσας

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

ΓΑΣ Κιλκίς - Ιωνικός ΝΦ

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Φέρωνας Βέροιας - ΠΑΟΚ

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Δράμα - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία