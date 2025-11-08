Το Πανόραμα μόνο στην κορυφή της Α1 γυναικών

Το Πανόραμα επικράτησε επί του Καματερού με 31-24 και βρέθηκε μόνο στην 1η θέση του πρωταθλήματος της Α1 χάντμπολ γυναικών.

Το Πανόραμα, έστω και με αγώνα περισσότερο, φιγουράρει μόνο στην 1η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών.

H oμάδα της Θεσσαλονίκης νίκησε εντός έδρας το Καματερό με 31-24, φθάνοντας στην 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ υποχρέωσε την ομάδα της Αθήνας στις πρώτες της βαθμολογικές απώλειες στο πρωτάθλημα.

Στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου, η πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία νίκησε στο ρελαντί τον Πανελλήνιο Νεάπολης Συκεών 41-20, για τη 2η δική της νίκη στο πρωτάθλημα.

Πρόγραμμα - Στοιχεία αγώνων - Βαθμολογία

Πανόραμα- ΓΑΣ Καματερού 31-24

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 9-5, 11-6, 13-10, 16-12 (ημχ.), 19-13, 21-15, 23-15, 25-18, 27-21, 31-24.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη 2, Παπαδοπούλου Γ. 3, Γιαννοπούλου 2, Πέγιου 2, Περτζεγκάι, Μούρνου 8, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 1, Μεϊμαρίδου 2, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 4, Κυρικλίδου 2, Παπαδοπούλου Αγ. 5.

ΚΑΜΑΤΕΡΟ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 2, Χριστοπούλου 4, Κοτρώτσιου 1, Λουρίδα, Κούρτη 1, Δρουγκίδου, Μπανάση 1, Ψαριώτη 3, Παπαδοπούλου, Ταλάντζη, Βασιλείου Αν. 7, Πατρώνη 4, Μαυροπούλου 1.

Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 7-6 , Πέναλτι: 4-5/3-5.

Νέα Ιωνία - Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 41-20

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

«Στ. Καραλής» 16:00 Αθηναϊκός - Πυλαία

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

ΑΕΚ - Άρης Νίκαιας

Αναγέννηση Άρτας - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία