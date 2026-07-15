Tην Πέμπτη 23 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση των πρωταθλημάτων της Handball Premier και της Α1 γυναικών, τι ανακοίνωσε η ΟΧΕ.

Οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Handball Premier και της Α1 Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 θα διεξαχθούν την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΟΧΕ, με μετάδοση live streaming από το OXE ΤV.

Στην κλήρωση θα ανακοινωθούν και οι κορυφαίοι-ες της προηγούμενης σεζόν στις δύο κατηγορίες μετά τη ψηφοφορία προπονητών και αρχηγών

Το πρωτάθλημα της Handball Premier θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου και αυτό της Α1 Γυναικών 26-27 Σεπτεμβρίου.

Το 6ο Σούπερ Καπ ανδρών Ολυμπιακός- ΑΕΚ, καθώς και το 4ο Σούπερ Καπ γυναικών ΠΑΟΚ- Αναγέννηση Άρτας θα πραγματοποιηθούν πριν από την έναρξη των αντίστοιχων πρωταθλημάτων.

Νέο σύστημα στη Handball Premier

Λόγω της προετοιμασίας και της συμμετοχής της Εθνικής Ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027, αλλά και στα προκριματικά του EURO 2028, το πρωτάθλημα θα διακοπεί συνολικά τέσσερις φορές (περίπου 100 ημέρες μαζί με τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα) και ως εκ τούτου ήταν επιβεβλημένη η αλλαγή στο σύστημα διεξαγωγής της Handball Premier. To σύστημα διεξαγωγής της Α1 Γυναικών παραμένει ίδιο με την περσινή σεζόν.

Συστήματα διεξαγωγής

Handball Premier 2026-2027 (12 ομάδες)

Έναρξη: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

Λήξη: Έως 29-30 Μαΐου 2027 (5ος τελικός αν χρειαστεί)

Α’ φάση

Όλοι εναντίον όλων σε 2 γύρους (22 αγωνιστικές)

Μετά το πέρας της Α’ φάσης η 11η και η 12η ομάδα της βαθμολογίας υποβιβάζονται στην Α2 Ανδρών.

Β’ φάση

Τελικός Πλέι οφ (1-2): Οι δύο πρώτες ομάδες θα αγωνιστούν στον τελικό και η ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας θα γίνει στις τρεις νίκες

Πλέι οφ για τις θέσεις 3-6: Δύο ζευγάρια 3-6 και 4-5 που θα αγωνιστούν στις 2 νίκες

Η νικήτρια ομάδα του ζευγαριού 3-6 καταλαμβάνει την 3η θέση και η νικήτρια ομάδα του ζευγαριού 4-5 την 4η θέση

Γ’ φάση

Οι ηττημένοι των ζευγαριών 3-6 και 4-5, θα αγωνιστούν σε μονό αγώνα στην έδρα της ομάδας που ήταν ψηλότερα στην κατάταξη της Α’ φάσης και η νικήτρια ομάδα θα καταλάβει την 5η ευρωπαϊκή θέση.

Α1 Γυναικών 2026-2027 (10 ομάδες)

Έναρξη: 26-27 Σεπτεμβρίου 2026

Λήξη: Έως 22-23 Μαΐου 2027 (5ος τελικός αν χρειαστεί)

Α’ φάση

Όλοι εναντίον όλων σε 2 γύρους (18 αγωνιστικές).

Μετά το πέρας της Α’ φάσης η 9η και η 10η ομάδα της βαθμολογίας υποβιβάζονται στην Α2 Γυναικών.

Β’ φάση

Πλέι οφ (1-4): Οι 4 πρώτες ομάδες παίζουν χιαστί στα ημιτελικά (1-4, 2-3) στις δύο νίκες για την πρόκριση στον τελικό.

Γ΄ φάση