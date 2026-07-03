Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντένις Μπάρος για τουλάχιστον ακόμη μία σεζόν.

Τα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ θα φοράει γι' ακόμη μία σεζόν ο Ντένις Μπάρος, ο οποίος θα αποτελεί μέλος της Ένωσης τη σεζόν 2026-27. Ο Βραζιλιάνος πλειμέικερ τόνισε τη χαρά του για την παραμονή του στο σύλλογο, λέγοντας πως στόχος είναι η επαναφορά της ομάδας στην κορυφή.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντένις Μπάρος. O 32χρονος αθλητής θα ενισχύσει και τη νέα σεζόν το τμήμα του Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος πλέι μέικερ ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο στην ομάδα μας.

Ο Ντένις δήλωσε στο aek.gr: "Πρώτα απ’ όλα είναι μεγάλη μου τιμή να φοράω τη φανέλα ενός τόσο μεγάλου κλαμπ, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, όπως είναι η ΑΕΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση και ευχαριστώ τη διοίκηση και τον κόουτς, Αλέξη Αλβανό για την αυτοπεποίθηση που μου έδωσε. Θα είναι μία σκληρή σεζόν με πολλή δουλειά. Ξεκάθαρος στόχος μας να επαναφέρουμε την ΑΕΚ στην κορυφή".

Ντένις, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν».