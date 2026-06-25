Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Κουκουλά για την επόμενη σεζόν.

Μέλος της ΑΕΚ θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Αλέξανδρος Κουκουλάς, με την Ένωση ν' ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον παίκτη.

Αυτή θα είναι η τρίτη σερί χρονιά, όπου ο Έλληνας ίντερ θα παραμείνει στην ΑΕΚ. Μαζί με τους «κιτρινόμαυρους» ο Κουκουλάς έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2024-25, βοηθώντας τους να φτάσουν στους τελικούς του European Cup.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Κουκουλά. Ο 23χρονος αθλητής θα ενισχύσει και τη νέα σεζόν το τμήμα του Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου.

Ο διεθνής αριστερός ίντερ βρίσκεται στην ομάδα μας από το 2024 και έχει κατακτήσει με τον δικέφαλο στο στήθος, ένα Κύπελλο Ελλάδας, ενώ έχει συνεισφέρει τα μέγιστα, ώστε να φθάσει η «Ένωση» μέχρι τον τελικό του EHF European Cup τη σεζόν 2024/25.

Ο Αλέξανδρος δήλωσε στο aek.gr:

"Είναι μεγάλη μου χαρά που παραμένω στην ΑΕΚ για 3η συνεχόμενη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει στο πρόσωπο μου. Όλοι γνωρίζουμε ότι πέρασε μια δύσκολη και απαιτητική σεζόν με πολλές αλλαγές, όμως οι συμπαίκτες μου και εγώ θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίσει η ΑΕΚ τίτλους, σε συνδυασμό με την πάντα δυναμική παρουσία των φίλων της ομάδας μας".

Αλέξανδρε, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!»