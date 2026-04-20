ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα διασταυρώσουν τα... ξίφη τους στον πρώτο ημιτελικό της Handball Premier με στόχο τους τελικούς. Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα.

Ώρα «Δικεφάλων» στην Handball Premier. Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ιωνικού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θ' αναμετρηθούν στο πλαίσιο του πρώτου ματς των ημιτελικών της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» τον ΠΑΟΚ με στόχο την πρώτη νίκη στη σειρά των ημιτελικών της διοργάνωσης. Η Ένωση θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, η οποία λόγω ποινής των «κιτρινόμαυρων» δεν θα έχει κόσμο.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θέλει να... σπάσει την έδρα των αντιπάλων του και να πάει με το προβάδισμα στην αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης (23/4) στη Θεσσαλονίκη.

Η μάχη των Δικεφάλων είναι προγραμματισμένη για τις 16:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.