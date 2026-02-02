Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Αθηναϊκό με σκορ 36-31, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στη Handball Premier...

Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με το Κιλκίς, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες απέναντι στον Αθηναϊκό. Η Ένωση επικράτησε με 36-31 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας στο +1 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

H ΑΕΚ με τους Κουκουλά και Τουρέ προηγήθηκε με 3-0 στα πρώτα λεπτά. Ο Κουκουλάς συνέχισε να παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις του «Δικεφάλου», ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 7-2. Ο Ματέους στο τέρμα είχε κατεβάσει ρολά, δίνοντας την ευκαιρία στους συμπαίκτες του να τρέξουν στο ανοικτό γήπεδο (10-3).

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στα 5 γκολ τη διαφορά (13-8), εκμεταλλευόμενοι ορισμένα λάθη της ΑΕΚ στην επίθεση. Σταδιακά ο Αθηναϊκός πλησίασε ακόμα περισσότερο (15-13), όμως με τέρματα των Τοριάνι και Γκαρέν, η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 17-14.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ σκόραρε στην πρώτη της επίθεση φτάνοντας στο +4 (18-14). Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν εκ νέου στα 2 τέρματα (18-16, 22-20), με τον Κουκουλά να δίνει επιθετική ανάσα (24-21, 42′). Ο Τοριάνι ευστόχησε σε πέναλτι (25-21), με τον Παναγιώτου να σκοράρει για το 26-21.

Ο Αθηναϊκός μείωσε με δύο διαδοχικά τέρματα σε 26-23, όμως και πάλι ο Τοριάνι βρήκε δίχτυα (27-23). Ο Τοριάνι πήρε πάνω του κρίσιμες επιθέσεις και εκτελέσεις πέναλτι, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 28-24. Παναγιώτου και Αραμπατζής έκαναν το 30-26, με την ομάδα του Βύρωνα να μειώνει και πάλι στα δύο γκολ (30-28). Παίζοντας καλή άμυνα και σημειώνοντας τρία διαδοχικά τέρματα, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στο 33-28, κατακτώντας τελικώς τη νίκη με 36-31.

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 7-2, 11-5, 13-8, 15-10, 17-14 (ημ.), 21-18, 22-20, 25-21, 27-24, 32-28, 36-31.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 1, Παναγιώτου 13, Μπάρος 2, Ραντόγισιτς, Πέριν, Γεωργιάδης, Αντωνιάδης, Τοριάνι 7, Κουκουλάς 6, Γκαρέν 4, Κολοβός, Τουρέ 2, Πεϊσότο, Στούμπερ 1, Ριμπέ, Ματέους.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 7, Λέκοβιτς, Βούλγαρης Γ. 4, Άλμπεκ 9, Παπάζογλου, Γερουλάνος 4, Τσορτέκης 1, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Ζαρίκος, Παπαδιονυσίου, Λέκοβιτς Ο, Παγιάτης 3, Βούλγαρης Δ. 3.

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης. Δίλεπτα: 4-4. Πέναλτι: 4/4-4/7.