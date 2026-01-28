Ισόπαλες έμειναν το Κιλκίς και η ΑΕΚ με σκορ 31-31 για την 14η αγωνιστική της Handball Premier...

Με το... αριστερό ξεκίνησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο 2026 η ΑΕΚ, μένοντας ισόπαλη με το Κιλκίς με σκορ 31-31 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στη Handball Premier. Η Ένωση παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με έναν αγώνα λιγότερο και στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Ως προς αγωνιστικό σκέλος, η ΑΕΚ προηγήθηκε στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης (6-7), αυξάνοντας στα δύο τέρματα το προβάδισμά της (10-12) στη συμπλήρωση των 20 λεπτών αγώνα. Η ομάδα του Κιλκίς κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο την απόσταση με το 13-14 να είναι το σκορ της ανάπαυλας.

Στο δεύτερο μέρος, οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να ξεφύγουν στο σκορ με τους γηπεδούχος να μένουν σε απόσταση αναπνοής. Μάλιστα, δέκα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης το Κιλκίς πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων (30-28). Ωστόσο, η ΑΕΚ στην ύστατη προσπάθειά της έφερε το ματς στα ίσα με το 31-31 να είναι το τελικό σκορ.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-6, 7-8, 9-11, 10-12, 13-14 (ημ.), 16-17, 19-20, 21-22, 26-26, 30-28, 31-31.

ΓΑΣ Κιλκίς (Νίκος Γεωργιάδης): Μποροντάι, Αρίμπ 4, Τσαμουρίδης 4, Αλεξανδρίδης 7, Κουκμίσης, Μποτκάρης 5, Βλαχόπουλος, Χαριζόπουλος 2, Μαντάς 2, Μπερεζνί 7, Στανκίδης, Παπαγιάννης, Παντικίκης, Φώτογλου, Προβατάς.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 2, Ξυπνητός, Μπούτος, Παναγιώτου 7, Μπάρος 6, Ραντούγισιτς, Περίν 1, Αντωνιάδης, Κουκουλάς 5, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 1, Πεϊσότο, Στούμπερ 6, Ριμπέ, Ματέους.

Διαιτητές: Νάσκος-Χαρίτσος. Δίλεπτα: 3-2. Κόκκινες: 0-1. Πέναλτι: 5/7-5/7.