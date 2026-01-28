Ολυμπιακός - Βριλήσσια 31-27: Επιστροφή στη Handball Premier με νίκη
Με νίκη επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 31-27 των Βριλησσίων στο πλαίσιο της εξ' αναβολής 13ης αγωνιστικής. Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο -1 από τη δεύτερη ΑΕΚ και στο -2 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.
Αγωνιστικά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο και προηγήθηκε με δύο γκολ (9-7), λίγο μετά το 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο τέλος του ημιχρόνου, όμως, τα Βριλήσσια βρέθηκαν στο +4 (14-18).
Στο δεύτερο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν πιο δυναμικά και πριν τη συμπλήρωση ενός τετάρτου έφεραν το ματς στα ίσα (23-23). Μάλιστα, το σύνολο του κόουτς Τριλίνι πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων (28-25), το οποίο και διατήρησε έως τα τελευταία λεπτά του ματς για να φτάσει εν τέλει στο +4 για το τελικό 31-27.
Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-4, 6-6, 9-7, 12-13, 14-18 (ημχ.), 16-21, 20-22, 24-24, 28-25, 29-26, 31-27.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Σκαραμέλι, Κουν 1, Ντίντα 3, Τζίμπουλας 1, Κανέτε 4, Κανδύλας 2, Τσαναξίδης 1, Ίβιτς 1, Μορένο 1, Σουργκιέλ 3, Μάνθος 4, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 8, Νικολίνταης.
ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Τούτσης): Γιουσέφ 1, Τζηράς 6, Γκρεγκουλόφσκι 4, Κολεζάκης, Μάλλιος 1, Μπραουδάκης, Στάθης Μ. 2, Ευγενίδης 1, Βαρδαξόπουλος 3, Μπάγιος 1, Κομπέισι, Κιούσης, Στάθης Π., Βάρπρε, Μπαλάσκας 5, Στεφανίτσης 3.
Διαιτητές: Τόλιος- Σκλαβενίτης, Παρατηρητής: Κατσίκης, Δίλεπτα: 5-6, Πέναλτι: 1/6-4/7.
