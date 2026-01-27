Η ΟΧΕ ανέβαλε το ντέρμπι πρωτιάς ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την Α1 Γυναικών και εξέφρασε την θλίψη της για τον χαμό των 7 φίλων του «δικεφάλου του βορρά».

Την Τετάρτη στο ΚΓ Καματερού η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ θα πάλευαν για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών. Λέμε θα πάλευαν γιατί η ΟΧΕ ανέβαλε το παιχνίδι λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» εκφράζοντας παράλληλα και την θλίψη της για τον χαμό των 7 αετόπουλων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «H Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό επτά νέων ανθρώπων, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Η ΟΧΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αυτού του τραγικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.

Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα!

Ως ελάχιστος φόρος τιμής και συμπαράστασης στο πένθος, η Ομοσπονδία αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα ΑΕΚ- ΠΑΟΚ που ήταν προγραμματισμένος για αύριο στο ΚΓ Καματερού για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Αετόπουλα καλό ταξίδι στους αιώνιους ουρανούς».