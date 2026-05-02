Μέχρι το 2028 ανανέωσαν τη συνεργασία τους η ΑΕΚ με τον Γκιγιέρμε Τοριάν, όπως ανακοίνωσε η Ένωση.

Μετά το... break στην έδρα του Ολυμπιακού για τους τελικούς της Handball Premier, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Γκιγιέρμε Τοριάνι.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γκιγιέρμε Τοριάνι. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα συνεχίσει να ενισχύει το τμήμα Χάντμπολ του Συλλόγου μέχρι το 2028!

Ο Γκιγιέρμε υπέγραψε στην ΑΕΚ τα μέσα Ιανουαρίου και μέχρι τώρα, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αγωνιστική άνοδο της ομάδας μας, έχοντας δεθεί απόλυτα με τον Σύλλογο.

Ο Τοριάνι δήλωσε στο aek.gr

"Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα με την ΑΕΚ. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, νιώθω υπέροχα. Έτσι με έχουν κάνει να νιώσω, όλοι οι άνθρωποι της ομάδας, η διοίκηση, οι συμπαίκτες μου, όλοι στο σταφ και οι οπαδοί μας. Η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια, αυτό νιώθω κι αυτό βιώνω. Ελπίζω να βοηθήσω με κάθε τρόπο, για να επιστρέψει η ΑΕΚ στην κορυφή".

Γκιγιέρμε, ΜΑΖΙ μέχρι το 2028».