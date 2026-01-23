H ΑΕΚ ανακοίνωσε και τον Ραντόγισιτς

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια ακόμα προσθήκη στην ομάδα χάντμπολ, ανακοινώνοντας τον Σέρβο αριστερό ίντερ Όγκνιεν Ραντόγισιτς.

Με τις αποχωρήσεις και τις νέες προσθήκες η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ είχε μείνει μόλις με έναν αριστερό ίντερ, τον Ντίλαν Γκαρέν και η απόκτηση επαίκτη σε αυτή τη θέση ήταν επιτακτική, με τον Όγκνιεν Ραντόγισιτς να είναι ο παίκτης που ανακοίνωσε η Ένωση.

Ο 25χρονος Σέρβος ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ την Τετάρτη (21/01). Ο Σέρβος αθλητής, ύψους 1,98 μ., ξεκίνησε την καριέρα του το 2018 από την RK Samot, ενώ το 2020 αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Το 2021 μεταγράφηκε στη βοσνιακή RK Gradacac, ενώ την ίδια χρονιά φόρεσε και τη φανέλα της RK Maglaj. Το 2022 αγωνίστηκε στην αυστριακή Voslauer HC, πριν έρθει το 2023 στη χώρα μας για λογαριασμό του Κιλκίς. Το 2024 «μετακόμισε» στην ισπανική CB Caserio και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη σκοπιανή MRK Kumanovo, όπου παρέμεινε μέχρι πρότινος.

Σε δηλώσεις του στο aek.gr είπε: «Νιώθω υπέροχα για τη μεταγραφή μου. Είναι χαρά μου να αποτελώ μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Θα ήθελα να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες με την ΑΕΚ, να κατακτήσουμε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, γιατί αυτό αξίζει στην ΑΕΚ. Ξεκινάμε ένα νέο πρότζεκτ στο κλαμπ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου, Γενικό Αρχηγό της ΑΕΚ, Ηλία Χατσίκα, καθώς και τον Πρόεδρο, Αλέξη Αλεξίου, για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου».

Δεν θα γίνει ο αγώνας με τον ΓΑΣ Κιλκίς

Στο μεταξύ αναβλήθηκε ο εκτός έδρας αγώνας της ΑΕΚ με το ΓΑΣ Κιλκίς για τη 14η αγωνιστική της Handball Premier, καθώς ένα από τα νέα αποκτήματα των «κιτρινόμαυρων» ο Γκιγιέρμε Τοριάνι, συμμετέχει στο πρωτάθλημα Νότιας και Κεντρικής Αμερικής με τη Βραζιλία.