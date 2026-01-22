Τι αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου με αφορμή τις εξελίξεις στο τμήμα χάντμπολ ανδρών του συλλόγου.

Ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου σε μακροσκελή του ανακοίνωση αναφέρεται σε όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στο τμήμα χάντμπολ ανδρών του συλλόγου.

Η αποχώρηση προπονητή κι αρκετών παικτών μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, έφεραν έντονη ανησυχία στις τάξεις των φίλων της Ένωσης, με τη διοίκηση να προχωρά στην πρόσληψη του Αλέξη Αλβανού στην τεχνική ηγεσία και την απόκτηση παικτών.

«Σκοπός της ομάδας χάντμπολ ανδρών παραμένει η διεκδίκηση των τίτλων» σημειώνει ο Αλέξης Αλεξίου, που αναφέρεται πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα, ενώ σημειώνει πως «το επίτευγμα αυτής της διοίκησης είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα».

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Αλεξίου

«Μετά από τη σχεδόν τελική διαμόρφωση του δυναμικού της ομάδας χάντμπολ ανδρών (αναμένουμε μια δύο περιπτώσεις αθλητών ακόμη), θέλω πρώτα απ’ όλα να καλωσορίσω στην ΑΕΚ, τον Αλέξη Αλβανό, έναν άνθρωπο που το θεωρούμε "παιδί της ΑΕΚ" και που με αυτόν προπονητή, πανηγυρίσαμε το τελευταίο μας πρωτάθλημα στο χάντμπολ το 2023 και που γενικότερα έχει γράψει ιστορία στην ΑΕΚ, τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής, αλλά και στις ακαδημίες μας. Επίσης θέλω να καλωσορίσω στην ΑΕΚ, τα 10 νέα μεταγραφικά αποκτήματα, που μαζί με τους αθλητές που συνεχίζουν στην ομάδα, είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργήσουν ένα πολύ δυνατό και ακόμα πιο παθιασμένο σύνολο, με στόχο το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο!

Μετά τις γιορτές παρουσιάστηκε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, που κληθήκαμε ως διοίκηση να αντιμετωπίσουμε, αλλά θεωρώ ότι δείξαμε πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, γιατί δεν φέραμε απλά κάποιους παίκτες για να "βγει η χρονιά" όπως κάποιοι θα πίστευαν ή και θα επιθυμούσαν, αλλά σπουδαίους αθλητές για να συνεχίσει το τμήμα να πρωταγωνιστεί, όπως κάνει σε μόνιμη βάση, εδώ και πολλά χρόνια. Όλα βέβαια θα αποδειχθούν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά τα βιογραφικά όλων των αθλητών μας, φανερώνουν και τις προθέσεις μας.

Μιλώ φυσικά για την οικονομική αδυναμία στην οποία περιήλθε η χορηγός εταιρία του χάντμπολ ανδρών. Όλοι γνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια, υπήρχε μεγάλος χορηγός στο χάντμπολ η εταιρία ΕΕΓ, που με την ευθύνη του Σταμάτη Παπασταμάτη, χρηματοδοτούσε τις αμοιβές των παικτών και του σταφ. Με αυτό τον χορηγό κάναμε πολύ μεγάλες επιτυχίες και κατακτήσαμε σπουδαίους τίτλους και τρόπαια. Η Ερασιτεχνική παράλληλα, είχε και έχει αναλάβει να καλύπτει όλα τα λοιπά κόστη του τμήματος (χρήση ΟΑΚΑ, έξοδα αγώνων, διαμονές, μετακινήσεις κλπ), πέραν από την ευθύνη πληρωμής κάθε δαπάνης και αμοιβών για όλα τα υπόλοιπα τμήματα και ομάδες που ούτως ή άλλως πληρώνει.

Δυστυχώς, ο χρηματοδότης χορηγός αντιμετώπισε οικονομική δυσχέρεια, η οποία εμφανίστηκε αναπάντεχα, αφού μέχρι και πέρσι η ομάδα ήταν πλήρως εξοφλημένη. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση ήταν απολύτως λογικό να προκύψει ανησυχία και αναστάτωση στους φιλάθλους μας. Και μιλάω για αυτούς, τους συντριπτικά πολλούς, που αγαπάνε πραγματικά και στηρίζουν την ΑΕΚ, πάντα και σε όλα τα τμήματα. Και όχι για τους ελάχιστους συκοφάντες και τα "τρολ του διαδικτύου", που ξέρουν μόνο να υβρίζουν, να διαδίδουν ψεύδη και να συκοφαντούν, που προσπαθούν να χειραγωγούν κόσμο και ονειρεύονται και επιθυμούν τη "διάλυση" και που στεναχωριούνται με τις επιτυχίες των ομάδων μας.

Στους πολλούς λοιπόν που δικαίως ανησύχησαν, ακόμα κι αν εξέφρασαν έντονα την όποια ανησυχία, οφείλω τώρα που καταλαβαίνουν οι πάντες ότι διάλυση της ομάδας δεν υπήρξε, να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα:

Είμαστε ένα σωματείο με ικανότατη διοίκηση που μπορεί να διαχειρίζεται και να ξεπερνά τις όποιες δύσκολες καταστάσεις και αυτό το αποδείξαμε ξανά.

Από τη στιγμή που μας γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα, δεν περιμέναμε με ευχολόγια μήπως λυθεί, αλλά προετοιμαστήκαμε ταχύτατα για εναλλακτική λύση. Για μια λύση που δεν θα στραγγαλίσει τη λειτουργία του σωματείου, αλλά παράλληλα θα διατηρήσει την ομάδα χάντμπολ ανδρών σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Προφανώς αναγκαστήκαμε να διακόψουμε κάποια συμβόλαια (κάτι που ούτως ή άλλως συμβαίνει σε μεταγραφικές περιόδους, είτε για οικονομικούς, είτε για αγωνιστικούς λόγους), αλλά όπως είναι ακόμη πιο προφανές από τα βιογραφικά, ενισχύσαμε την ομάδα με παίκτες υψηλού επιπέδου. Η απόκτηση των παικτών που ανακοινώθηκαν είναι αποτέλεσμα εργασίας αρκετών ημερών και φανερώνει τον προγραμματισμό και την επιτυχία που είχε η προσπάθεια.

Σκοπός της ομάδας χάντμπολ ανδρών παραμένει η διεκδίκηση των τίτλων, αλλά με μπάτζετ που θα επιτρέπει σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες του σωματείου που πρωταγωνιστούν να παραμείνουν πρωταγωνιστικές. Και με εμπλουτισμένο ελληνικό στοιχείο.

Είμαστε εδώ, όλοι μαζί, ενωμένοι, δουλεύουμε καθημερινά, κάνουμε φυσικά και λάθη από τα οποία πάντα μαθαίνουμε, και έχουμε την ίδια δίψα να μεγαλώνουμε την ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα. Κι αυτό δεν μπορεί ούτε να το αμφισβητήσει, ούτε και να το σβήσει κανένας. Μιλάνε οι πράξεις, οι αριθμοί και τα αποτελέσματα.

Τα τρολ του διαδικτύου και αυτοί που έχουν αναλάβει το ρόλο της χειραγώγησης με συκοφαντίες και ψεύδη, είναι βέβαιο ότι στενοχωρήθηκαν πολύ που η ΑΕΚ δεν διαλύθηκε στο χάντμπολ ανδρών.

Είναι οι ίδιοι που μιλούν για γενική διάλυση σε όλα τα αθλήματα, τη στιγμή που μια ανάγνωση του εβδομαδιαίου προγράμματος της ΑΕΚ αρκεί για να δει πόσες ομάδες μας αγωνίζονται και πόσα ταξίδια αποστολών γίνονται κάθε εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα με συνολικό κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως και σε ποιες εγκαταστάσεις προπονούνται οι ομάδες μας με κόστος επίσης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως, πόσοι ξένοι αθλητές είναι στις ομάδες μας και στεγάζονται, σιτίζονται και μετακινούνται με κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που καλύπτει το σωματείο και φυσικά πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για τις ομάδες μας με επίσης τεράστιο ετήσιο κόστος.

Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι αυτά όλα γίνονται… δωρεάν.

Είναι τα ίδια τρολ που μόλις προχθές ακόμη, έγραφαν ψεύδη ακόμη και για την ομάδα πινγκ πονγκ των κοριτσιών μας.

Είναι τα ίδια τρολ και οι ίδιοι συκοφάντες που έκαναν την πιο ανίερη επίθεση σε βάρος της ΑΕΚ, κατηγορώντας με ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να γίνει η νέα ΠΑΕ, ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να συσταθεί νέα ΚΑΕ και ότι δεν θα γίνει ποτέ το γήπεδο της ΑΕΚ με εμένα πρόεδρο της ΑΕΚ. Αυτό επιθυμούσαν και αυτό επεδίωκαν. Και δεν έμειναν μόνο σε εμένα, αφού προσπάθησαν με αναφορές και καταγγελίες σε Υπουργεία και Υπηρεσίες, ακόμη και δικαστικά, για να μην χτιστεί το γήπεδο και μην γίνουν η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Αυτοί που προσπαθούσαν να καταστρέψουν τα όνειρα γενιών ΑΕΚτζήδων, μεταμορφώνονται τώρα σε δήθεν εξυγιαντές!

Η πραγματικότητα τους διέψευσε και φαίνεται ότι αυτές τις μεγάλες τρανταχτές και παταγώδεις αποτυχίες τους, δεν τις ξεπέρασαν ποτέ. Ο κόσμος της ΑΕΚ γνωρίζει και βλέπει τα έργα μας.

Πριν από τρεις μέρες πανηγυρίσαμε την πρόκριση στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού κυπέλλου Europe Trophy στην πρώτη συμμετοχή της ομάδας επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Πριν λίγο καιρό πανηγυρίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού φούτσαλ τη συμμετοχή της ομάδας μας στους "16" του Τσάμπιονς Λιγκ.

Λίγο νωρίτερα, είδαμε την νταμπλούχο (μέσα σε λίγα μόνο χρόνια) ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών να παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ και να αποκλείεται στις λεπτομέρειες μετά από δύο αγώνες, ενώ αμέσως μετά πανηγυρίσαμε την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου στο βόλεϊ γυναικών και γίναμε η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που το πετυχαίνει.

Η ομάδα χάντμπολ γυναικών, χτίστηκε μέσα σε δύο χρόνια και ήδη έπαιξε δύο γύρους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή το αήττητο καμάρι του χάντμπολ.

Ο στίβος επανήλθε στο θρόνο του και ξεκινάει ήδη την επίθεση για την κατάκτηση των τίτλων και φέτος, σε άνδρες και γυναίκες.

Αυτά δεν υπήρχαν ποτέ άλλοτε και όλοι γνωρίζουν ότι αυτές οι ομάδες και αυτές οι επιτυχίες δημιουργήθηκαν από το όραμά μου, το όραμα των συνεργατών μου, το σχεδιασμό και τη συνεχή εργασία όλων μας. Όχι μόνο αυτά, αλλά και πολλά πολλά άλλα…

Το επίτευγμα αυτής της διοίκησης είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα. Το γεγονός ότι αθλητές και αθλήτριες, μας χτυπάνε την πόρτα μόνοι τους για να έρθουν στις ομάδες μας, είναι το μεγαλύτερο παράσημο μας.

Το σωματείο έχει ανάγκη τη βοήθεια όλων. Την θέλουμε την καλόπιστη κριτική. Όμως δεν μπορούμε να ανεχόμαστε επιθέσεις που βασίζονται σε συκοφαντίες.

Και βέβαια δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να διαδίδονται ψεύδη και συκοφαντίες από όσους νομίζουν ότι κρύβονται πίσω από ψευδώνυμα και από τον όχλο των σόσιαλ και παράλληλα ακόμη και τώρα κάνουν κακό στο σωματείο, αποτρέποντας παίκτες να έρθουν στην ΑΕΚ.

Πώς είναι δυνατό κάποιοι να σχολιάζουν αρνητικά την ΑΕΚ σε ποσταρίσματα των παικτών που έχουμε συμφωνήσει να έρθουν, δημιουργώντας τους σκόπιμα αμφιβολίες για να μην έρθουν;

Στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος και των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, θα γίνει οικονομικός, διοικητικός και αγωνιστικός απολογισμός. Εκεί μπορεί να παραβρεθεί ο καθένας που είναι μέλος. Ακόμη και όσοι δεν είναι σήμερα μέλη, μπορούν να εγγραφούν και να παραβρεθούν, ακόμη και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Θα γίνει και αναδρομή στους προηγούμενους απολογισμούς, με στοιχεία και νούμερα και με αναφορά σε γεγονότα από την ημέρα που εκλέχτηκα για πρώτη φορά, μέχρι σήμερα».

Αλέξης Αλεξίου