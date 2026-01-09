Μετά από την ολιγόμηνη παρουσία του στον πάγκο της ΑΕΚ, ο Ρουί Σίλβα αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του τμήματος ανδρών στο χάντμπολ.

Αν και η ΑΕΚ μετράει 11 νίκες και μία μόλις ήττα στη Handball Premier, η διοίκηση και προπονητής του τμήματος ανδρών Ρουί Σίλβα αποφάσισαν από κοινού να διακόψουν τη συνεργασία τους.

Ο Ρούι Σίλβα ανακοινώθηκε από την Ένωση τον περασμένο Ιούλιο. Γνώρισε την ήττα στο Super Cup Ελλάδας από τον Ολυμπιακό, αλλά στο πρωτάθλημα κατάφερε να διατηρήσει τους «κιτρινόμαυρους» στην κορυφή όπου και... έκλεισε το πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ρουί Σίλβα, στον οποίο και εύχεται τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του. Οι Ράφα Ριμπέιρο και Γιάννης Ανταλής, αναλαμβάνουν χρέη υπηρεσιακού προπονητικού διδύμου».

Ρουί Σίλβα: «Μόνο ΑΕΚ»

Από την πλευρά του ο Πορτογάλος τεχνικός αποχαιρέτησε εγκάρδια το σύλλογο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Ο ίδιος τόνισε πως ένιωσε τιμή που εκπροσώπησε την ΑΕΚ τον καιρό που βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας.

Παράλληλα ευχήθηκε τα καλύτερα στο τμήμα, λέγοντας πως βρίσκεται σε καλά χέρια μιας και την τεχνική της ηγεσία θ' αναλάβει ο πρώην βοηθός του, Ραφαέλ Ριμπέιρο.

Η δημοσίευση του Ρουί Σίλβα

«Ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την ΑΕΚ. Τα πρώτα μου λόγια, και τα πιο ειλικρινή, απευθύνονται στους παίκτες, σε εκείνους που πάλεψαν κάθε μέρα για να γίνουν καλύτεροι, που δούλεψαν, πίστεψαν και αγωνίστηκαν με περηφάνια. Η αφοσίωση και η αντοχή σας εκφράζουν απόλυτα το νόημα αυτού του αθλήματος. Σας εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο.

Στο τεχνικό επιτελείο, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη στήριξη σε καθημερινή βάση. Η δουλειά σας, η στάση σας και η πίστη σας ήταν καθοριστικές σε όλη αυτή τη διαδρομή και έκαναν τα πάντα εφικτά. Θέλω επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον σύλλογο, στον Πρόεδρο, στον Στάθη και στον Ανδρέα, για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να υπηρετήσω αυτόν τον οργανισμό με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Ραφαέλ (σ.σ. Ριμπέιρο), το δεξί μου χέρι. Η αφοσίωση, η επάρκεια και η φιλία σου σήμαιναν περισσότερα απ’ όσα μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ξέρω ότι η ΑΕΚ παραμένει σε καλά χέρια. Θα είμαι πάντα εδώ για σένα. Μέχρι πολύ σύντομα. Και στους φιλάθλους, σας ευχαριστώ για τη διαρκή στήριξη, το πάθος σας και για όλα όσα εκπροσωπείτε για αυτόν τον σύλλογο. Θα το κουβαλώ πάντα μέσα μου. Φεύγω με ευγνωμοσύνη, σεβασμό και περηφάνια. Η ΑΕΚ θα είναι πάντα κομμάτι μου. Μόνο ΑΕΚ».