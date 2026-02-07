Ο ΠΑΟΚ ξανά στην κορυφή της Handball Premier

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον ΑΣΕ Δούκα με 31-27 στη Μίκρα κι έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Handball Premier.

Ο ΠΑΟΚ με βάση την αμυντική λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε εντός έδρας τον ΑΣΕ Δούκα πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 31-27, σε αγώνα για τη 15η αγωνιστική της Handball Premier.

Ο «Δικέφαλος» έφθασε στη 12η νίκη του και βρέθηκε στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Σε εξ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής ο Διομήδης Άργους πήρε σημαντικό δίποντο επικρατώντας επί του Αθηναϊκού με 24-22 στη Νέα Κίο.

Τα στοιχεία των αγώνων

Διομήδης Άργους- Αθηναϊκός 24-22

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 6-4, 8-8, 10-9, 12-9, 13-11 (ημχ.) 14-12, 17-12, 19-12, 21-15, 22-18, 24-22

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 1, Τσέλιος 3, Μπάρος 1, Ανδριανάκος, Τσάκαλος, Μάτασις 3, Ασβεστάς 2, Χατζηκβωνσταντίνου, Τρούλλος 4, Βιεϊρά, Χατζίδης, Αμπντεραφίκ 8, Κυριακίδης 1, Ορφανός, Μάρτινσεν 1.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 1, Λέκοβιτς Μ. 1, Βούλγαρης Γ. 9, Άλμπεκ, Παπάζογλου, Γερουλάνος 1, Τσορτέκης 1, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Νομικός, Ζαρίκος, Παπαδιονυσίου, Λέκοβιτς Ο. 3, Παγιάτης 4, Βούλγαρης Δ. 2.

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος-Πατιός, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι: 3/3-0/2

ΠΑΟΚ- ΑΣΕ Δούκα 31-27

Τα πεντάλεπτα: 0-1, 3-4, 6-4, 10-5, 14-6, 18-8 (ημχ), 20-11, 23-13, 25-17, 28-20, 30-24, 31-27

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 2, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 5, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόφσκι 2, Νικολαΐδης 2, Ιωάννου 5, Μουράντ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 3, Δομπρής 5, Άρσιτς, Φεράς 2, Μαμντούχ 1.

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 6, Ταουσάνης 1, Χατσατουριάν 3, Μπατής 3, Τσιούμας, Σάνκε, Χαριτωνίδης 1, Κράντζ 3, Χουρσουντιαν 5, Ελοζιεουα 3, Ντανουλέτ, Αλαισκας, Ζεντί, Καραγιάννης

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Σαμαράς, Κόκκινη: 51:21 Μπατής (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 3-8

Η βαθμολογία

(15η αγωνιστική)