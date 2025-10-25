O Ολυμπιακός άνετα τον Αθηναϊκό, πριν από την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός νικώντας τον Αθηναϊκό 38-26, πέτυχε το επτά στα επτά, πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Handball Premier.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε προβλήματα για να νικήσει τον Αθηναϊκό με 38-26 στην Ηλιούπολη, για να συνεχίσει με το απόλυτο για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Παρά τις απουσίες των δύο εξτρέμ, Εσκαλόνα και Σούργκιελ, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά και φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση.

Πλέον, το πρωτάθλημα διακόπτεται για το καμπ και τα φιλικά της εθνικής ομάδας με τον Καναδά, και στην επανέναρξή του, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ τη Δευτέρα (10/11) στο ντέρμπι κορυφής.

Ο Ολυμπιακός απέναντι στον Αθηναϊκό προηγήθηκε με 5-1 και 10-5 στο 12', κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 20-11. Στον ίδιο ρυθμό κύλησε και το 2ο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να κάνουν στο 23-14 (35'), το 27-17 στο 41' και να φθάνουν στο τελικό 38-26.

Πρόγραμμα - Βαθμολογία - (7η αγωνιστική)

Ολυμπιακός - Αθηναϊκός 38-26

Δαϊς 17:00, ΑΣΕ Δούκα- Ιωνικός Bfon

Φιλίππειο 17:00, Φέρωνας- Διομήδης

Βριλησσίων 17:15, ΕΣΝ Βριλησσίων- Ζαφειράκης Νάουσας

«Κραχτίδης» 17:00, Bianco Monte Δράμα- ΑΕΚ

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΠΑΟΚ- ΓΑΣ Κιλκίς



Η βαθμολογία

