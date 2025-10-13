Ο Αθηναϊκός πέρασε από τη Βέροια για την 3η νίκη του στη Hanbdball Premier

Ο Αθηναϊκός καλύτερος στο 2ο ημίχρονο, νίκησε εκτός έδρας τον Φέρωνα Βέροιας με 40-37 κι έπιασε ξανά τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση της Handball Premier.

Ο Αθηναϊκός ανεβάζοντας τους αγωνιστικούς ρυθμούς στο 2ο ημίχρονο νίκησε εκτός έδρας τον Φέρωνα Βέροιας με 40-37 στο «Φιλίππειο» γυμναστήριο, στον αγώνα που έκλεισε την 5η αγωνιστική στη Handball Premier.

Ο αγώνας ανάμεσα στον Αθηναϊκό που επέστρεψε έπειτα από 20 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία και τον πρωτάρη σε αυτή Φέρωνα, ήταν αμφίρροπος στο πρώτο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 22-21.

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης ο Αθηναϊκός ξέφυγε με 26-22 στο 35', 30-24 στο 43' και με 32-26 στο 49'. Το νεανικό συγκρότημα της βεροιώτικης ομάδας με τρία γρήγορα γκολ μείωσε σε 32-29 (50'), πλησίασε ξανά σε 36-33 (56'), όμως ο Αθηναϊκόςμ παρότι είχε αριθμητικό μειονέκτημα, με τους Παπαδιονυσίου και Βούλγαρη, έκανε το 38-33 και χωρίς να κινδυνεύσει έφθασε στο τελικό 40-37.

Η ομάδα του Βύρωνα πέτυχε την 3η νίκη της στο πρωτάθλημα κι έπιασε ξανά τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση και στους επτά βαθμούς, ο Φέρωνας παρέμεινε ουραγός με τον έναν πόντο της ισοπαλίας με τον ΑΣΕ Δούκα στην πρεμιέρα.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 8-5, 10-10, 15-15, 16-18, 21-22 (ημχ), 22-25, 24-28, 25-31, 29-33, 32-36, 37-40

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 7, Γκεοργκιέφσκι 1, Κερλίδης 2, Ζαμάνης, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 1, Ταπάντζης 7, Μόμιτς 6, Κουκουτσίδης 5, Μπαλτζής 3, Μπούντκο 1, Μπουγιάκας 3, Ταραμονλής, Μαυρίδης 1, Χατζηπαναγιωτίδης.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς 2, Γ. Βούλγαρης 6, Άλμπεκ 4, Παπάζογλου, Γερουλάνος 2, Τσορτέκης 4, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος, Ζαρίκος 1, Παπαδιονυσίου 6, Βρεττός, Παγιάτης 9, Δ. Βούλγαρης 6

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Σαμαράς, Kόκκινη: 22' Γκεοργκιέφσκι (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 7-6, Πέναλτι: 2/5-5/7



Η βαθμολογία

(5η αγωνιστική)