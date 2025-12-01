O Iωνικός Ν. Φ. επιβλήθηκε επί του Αθηναϊκού με 29-26 στο ντέρμπι της 4ης θέσης στη Handball Premier και στο κλείσιμο της 11ης αγωνιστικής.

Ο Ιωνικός N.Φ., έχοντας μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοσή του, νίκησε τον Αθηναϊκό με 26-23 στο γυμναστήριο του Καματερού και στο ντέρμπι της 4ης θέσης στη Handball Premier.

Στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 11η αγωνιστική, ο Ιωνικός είχε συνεχώς την πρωτοπορία, προηγήθηκε με 5-2 στο 10ο λεπτό και 9-7 στο 23' και με ένα επιμέρους 5-1 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 14-8.

Διατήρησε ανάλογη διαφορά, μέχρι το 17-12, στη συνέχεια ο Αθηναϊκός πλησίασε στο 17-16 (43') και 18-17 (44'), όμως οι «Λόρδοι» δεν μπόρεσαν να φέρουν την ανατροπή.

Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 21-17 (48'), 23-18 στο 51' και χωρίς να κινδυνεύσουν πανηγύρισαν την 7η νίκη τους στο κλείσιμο του 1ου γύρου, που τους αφήνει μόνους στην 4η θέση, έναντι του Αθηναϊκού.

Tα πεντάλεπτα: 3-2, 5-2, 6-4, 9-5, 10-8, 14-8 (ημχ), 17-12, 17-14, 19-17, 22-18, 24-20, 26-23

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 2, Σ. Αϊβαλιώτης 7, Ραράκος 6, Κουτουλογένης, Κοτζιάς-Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 1, Βασιλείου Τσαφός, Μακρόγλου, Κοσκινάς 3, Νάκος 2, Αραπακόπουλος 5, Λιόλιος, Αθανασιάδης, Κολλύρης, Π. Αϊβαλιώτης,

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Λόλας 1, Ραντοσάβλιεβιτς, Κραουνάκης, Γ. Βούλγαρης 1, Άλμπεκ 5, Λ. Παπάζογλου, Γερουλάνος 1, Τσορτέκης 2, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος, Ζαρίκος 1, Παπαδιονυσίου 4, Λέκοβιτς 3, Παγιάτης 5, Δ. Βούλγαρης

Διαιτητές: Τόλιος- Τσιάνας, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 4/6-2/4

H βαθμολογία

(11η αγωνιστική)