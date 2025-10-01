Ο Ολυμπιακός νίκησε με διαφορά 24 γκολ τον ΑΣΕ Δούκα (43-19), για την 3η αγωνιστική της Handball Premier.

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν είχε προβλήματα για να νικήσει τον ΑΣΕ Δούκα στην Ηλιούπολη, αλλά το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο, επικρατώντας με 43-19 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Οι πρωταθλητές με πρώτο σκόρερ τον Σάββα, με εννέα γκολ, έφθασαν με χαρακτηριστική άνεση στην 3η νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι έμειναν κοντά στο σκορ μέχρι το 20ό λεπτό (11-7), όμως στη συνέχεια απλά παρακολουθούσαν τους πρωταθλητές, που έκλεισαν το ημίχρονο στο 19-9. Στο 2ο ημίχρονο η διαφορά άνοιγε προοδευτικά για να φθάσει στα 24 γκολ και στο τελικό 43-19.

Ο Χρύσανθος Τσαναξίδης σχολίασε στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού: «Το ματς ξεκίνησε καλά για εμάς, με σοβαρότητα και συγκέντρωση κι έτσι τελείωσε. Ήμασταν συγκεντρωμένοι, παίξαμε πολύ καλή άμυνα και μέσω της τακτικής μας, βρήκαμε τις λύσεις στην επίθεση. Ανεβάζουμε ρυθμούς, ενόψει και των ευρωπαϊκών αγώνων που ακολουθούν. Στόχος να βελτιωνόμαστε συνεχώς, για αυτό και δουλεύουμε σκληρά».

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 5-4, 8-6, 11-7, 16-7, 19-9 (ημ), 25-10, 27-11, 31-14, 34-17, 38-18, 43-19.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο 1, Εσκαλόνα 3, Κρέτσιτς 1, Βίντα 1, Παπάζογλου 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Τσαναξίδης 2, Πέσο 5, Μάνθος 4, Μπάρος 3, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 9

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης, Ταουσάνης 2, Βλάχος 3, Χατσατουριάν 5, Τσιούμας, Χαλκίδης, Κάιπερς 1, Χαριτωνίδης 1, Κράντς 3, Χουρσουντιάν 1, Ελοζούα 1, Ντανουλέτ 1, Αλαϊσκας, Ριμπέ, Καραγιάννης 1

Διαιτητές: Φωκίτης- Βαγγελτζίκης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 4-4, Πέναλτι: 4/4-3/6