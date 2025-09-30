To κλειστό των Σπάτων παραδόθηκε στο ΟΑΚΑ, στέγη ενός έτους για το χάντμπολ

Το κλειστό των Σπάτων παραχωρήθηκε για ένα έτος στο ΟΑΚΑ για να στεγάσει προπονητικές και αγωνιστικές ανάγκες, έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα στο Ολυμπιακό συγκρότημα, το χάντμπολ θα στεγαστεί στην εγκατάσταση.

Μια ακόμα, νέα, αθλητική εγκατάσταση προστίθεται στο «κτηματολόγιο» του ελληνικού αθλητισμού. Το νεότευκτο κλειστό γυμναστήριο Σπάτων, στη θέση Μαζαρέκο, παραχωρείται προς χρήση στο ΟΑΚΑ για ένα έτος, έπειτα από συμφωνία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και αποτελεσματική συνεργασία της Δημοτικής Αρχής Σπάτων – Αρτέμιδας με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου!

Σκοπός της ετήσιας παραχώρησης του νεότευκτου κλειστού γυμναστηρίου, που αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικής σύμπραξης Πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης και ΟΑΚΑ, είναι η επείγουσα κάλυψη των προπονητικών και αγωνιστικών αναγκών των ομοσπονδιών (χάντμπολ, χόκεϊ κ.άλ.) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων αναβάθμισης που ήδη εξελίσσονται στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού συγκροτήματος.

Το ΟΑΚΑ, με έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 620.000 ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού, αναλαμβάνει πλήρως την αποκατάσταση, αδειοδότηση και αναβάθμιση του χώρου, ώστε η εγκατάσταση να καταστεί, εντός μερικών εβδομάδων, λειτουργική και απολύτως ασφαλής.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει, μέσω προγραμματικής σύμβασης, στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με θέσεις στάθμευσης, και ανοικτές αθλοπαιδιές.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε από τον κ. Βρούτση η χρηματοδότηση ενός νέου αθλητικού έργου, ύψους 300.000€, το οποίο θα προταθεί από τον Δήμο Σπάτων–Αρτέμιδας, με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ο Υπουργός Αθλητισμού, τόνισε: «Η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι ο αθλητισμός αποτελεί προτεραιότητα. Επενδύει στην αναβάθμιση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, βελτιώνει τις υφιστάμενες και κατασκευάζει νέες υποδομές, στηρίζει τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες και διασφαλίζει ότι οι αθλητές και οι αθλητριές μας θα συνεχίσουν να προπονούνται και να διακρίνονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Πολιτεία όφειλε και έσπευσε να βρει άμεση λύση για τις αθλητικές ομοσπονδίες που προσωρινά στερούνται τη στέγη τους στο ΟΑΚΑ, λόγω των απαραίτητων εργασιών αναβάθμισης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλο το Ολυμπιακό συγκρότημα.

Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδας, Δημήτρη Μάρκου, ο οποίος αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και συνέβαλε αποφασιστικά στις λύσεις.

Τον ευχαριστώ θερμά όπως και το Δημοτικό του Συμβούλιο, καθώς πλέον βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, για τον επόμενο χρόνο, το στολίδι που κόστισε 6 εκατ. ευρώ και δεν έχει ακόμα λειτουργήσει, το νεότευκτο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, στη θέση Μαζαρέκο, παραχωρείται στο ΟΑΚΑ για την κάλυψη των αναγκών των Ομοσπονδιών του χάντμπολ και του χόκεϊ. Θυμίζω ότι η ανακαίνιση και αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, είναι ένα εμβληματικό έργο για τον ελληνικό αθλητισμό, που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ».

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδας, Δημήτρης Μάρκου, υπογράμμισε: «Το Κλειστό Γυμναστήριο Σπάτων – Μαζαρέκο παραχωρείται προσωρινά στο ΟΑΚΑ, για προπονητικές και αθλητικές δραστηριότητες Ομοσπονδιών, έως την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος.

Ο Δήμος μας προχωρά στην αναβάθμιση των υποδομών του κλειστού με έργα 1,86 εκατ. ευρώ, ενώ το ΟΑΚΑ θα φροντίσει για τη βελτίωση του εσωτερικού και την ολοκλήρωση της αδειοδότησής του.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αλλά και τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, για την εξαιρετική συνεργασία και όλοι μαζί εργαζόμαστε για την ανάπτυξη του Αθλητισμού».

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, δήλωσε:«Η στρατηγική μας κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: να διασφαλίζουμε την καθημερινή, απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών υποδομών της χώρας και να στεκόμαστε δίπλα στις αθλήτριες και τους αθλητές 365 ημέρες τον χρόνο. Το ΟΑΚΑ δεν είναι απλώς ένα σύνολο εγκαταστάσεων, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που υπηρετεί τον αθλητισμό και την κοινωνία.

Με συνεργασίες σαν αυτή, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ενώνουμε δυνάμεις για το κοινό καλό και να στηρίζουμε την ανάπτυξη του αθλητισμού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με σεβασμό στην ιστορία μας και πίστη στο μέλλον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με όραμα και πάθος».

Η διοικητική παράδοση – παραλαβή της εγκατάστασης έγινε από τον Δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδας, Δημήτρη Μάρκου, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Γιώργο Πάσχο και άλλα στελέχη της δημοτικής αρχής προς τη διοίκηση και τους εργαζομένους του ΟΑΚΑ, παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας χάντμπολ, Κώστα Γκαντή και Κώστα Σταματιάδη, καθώς και του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας χόκεϊ στην ΕΟΕ, Κώστα Κουλούβαρδη.

Σε ένα μήνα η χρήση του από το χάντμπολ

Στο κλειστό γυμναστήριο θα τοποθετηθεί τάραφλεξ και ως εκ τούτου η χρήση του θα είναι σχεδόν αποκλειστικά για το άθλημα της χειροσφαίρισης.

Υπολογίζεται ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί σε περίπου ένα μήνα, όταν και θα δοθεί η δυνατότητα στις εθνικές ομάδες και τα σωματεία του αθλήματος να ξεκινήσουν προπονήσεις και επίσημους αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων και ευρωπαϊκών κυπέλλων. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι περίπου 700 θέσεις και διαθέτει τέσσερα αποδυτήρια ομάδων και δύο διαιτητών.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, Κώστας Γκαντής δήλωσε: «Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ποδηλατοδρόμιο, ώστε το άθλημα να έχει μόνιμη πρόσβαση σε μία μεγάλη αθλητική εγκατάσταση στην Αττική, το κλειστό των Σπάτων θα μας φιλοξενήσει και για αυτό ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό, τον Δήμο και το ΟΑΚΑ που κάνει όλες τις διαδικασίες, ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Είναι ένα σημαντικό έργο για το χάντμπολ γιατί θα δοθεί λύση τη φετινή σεζόν στο σοβαρότατο γηπεδικό πρόβλημα που υφίσταται και ταλαιπωρεί πολλά σωματεία του αθλήματος. Επίσης θα είναι ένα γήπεδο στο οποίο η Ομοσπονδία μπορεί να το χρησιμοποιήσει για εγχώριες διοργανώσεις και φυσικά για προπονήσεις των Εθνικών ομάδων και κλιμακίων».