Με άνεση ο Ολυμπιακός στα Βριλήσσια

Ο Ολυμπιακός πέρασε με όλη του την άνεση από τα Βριλήσσια με 36-22, όλη η δράση στη 2η αγωνιστική της Handball Premier.

O Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές για να νικήσει εκτός έδρας τα Βριλήσσια με 36-22, για τη 2η αγωνιστική στη Handball Premier.

Oι πρωταθλητές έκαναν με χαρακτηριστική άνεση το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα, καθώς προηγήθηκαν με 18-12 στο πρώτο ημίχρονο και διατηρώντας διψήφιες διαφορές στο δεύτερο μισό, έφθασε στο τελικό 36-22.

Πολύ μεγάλη νίκη για τον Δούκα με 30-29 απέναντι στη Δράμα στο ΔΑΪΣ. Η ομάδα των Εκπαιδευτηρίων ήθελε πολύ το ματς και το διεκδίκησε με πάθος από την αρχή του αγώνα, έχοντας μετά το 25' συνέχεια το προβάδισμα με διαφορά που έφτασε ακόμα και τα πέντε γκολ (23-18 στο 44'). Οι γηπεδούχοι είχαν κορυφαίους τους 21χρονους Μπατή, Χατσατουριάν και Χαριτωνίδη που μαζί σημείωσαν 17 γκολ.

Δραματικό φινάλε στο Κιλκίς

Μοιρασιά στο τέλος στο Κιλκίς, με τον τοπικό ΓΣ και τον Αθηναϊκό να αναδεικνύονται ισόπαλοι με 25-25. Το παιχνίδι είδε δραματικό φινάλε, ο ΓΣ Κιλκίς μετά το 8' (1-2) πήρε κεφάλι στο σκορ, έφθασε στο 18-14 στο 43', ο Αθηναϊκός προσπέρασε με 19-18 (52').

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 20-22 στο 56' και το 22-24 στο 58'. Ο ΓΑΣΚ αντέδρασε και ισοφάρισε με τον Τσαμουρίδη στο 59' κι ενώ ο Γερουλάνος έστειλε τη μπάλα άουτ από πέναλτι στο 58:30 με το σκορ στο 23-24! Ο εξαιρετικός για δεύτερο ματς Άλμπεκ έκανε το 24-25 (59:30), αλλά ο Αυστριακός υπέπεσε σε πέναλτι και ο Μπερέζνι διαμόρφωσε το τελικό 25-25, πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Τα στοιχεία των αγώνων

Βριλήσσια - Ολυμπιακός 22-36

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-6, 7-9, 8-11, 10-15, 12-18 (ημχ), 13-23, 14-25, 17-28, 17-30, 19-33, 22-36

Βριλήσσια (Τούτσης): Καμπούρης, Γιασίν 1, Γκρεγκουλόφσκι 3, Βόλινετς 2, Κολεζάκης, Μάλλιος, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 7, Κυριακόπουλος, Π. Στάθης, Μπάγιος 3, Γιάνους 1, Κιούσης, Π. Στάθης 3, Τόμσον 1, Στεφανίτσης 1

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Κρέτσιτς, Βίντα 2, Παπάζογλου 5, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 3, Σούργκιελ 4, Μάνθος 2, Μπάρος, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 4

Διαιτητές: Καρυδάκης- Μπράμου, Δίλεπτα: 6-1, Πέναλτι: 1/1-3/3

ΑΣΕ Δούκα - Δράμα 30-29

Τα πεντάλεπτα: 4-4, 8-6, 8-9, 10-11, 14-13, 17-14 (ημχ), 19-16, 21-17, 23-20, 27-26, 28-27, 30-29

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης, Ταουσάνης 1, Βλάχος, Χατσατουριάν 6, Μπατής 7, Μελετάκος, Τσιούμας 1, Κάιπερς 1, Χαριτωνίδης 4, Κράντς 5, Χουρσουντιάν 5, Ελοζούα, Ντανουλέτ, Αλαϊσκας, Ριμπέ, Καραγιάννης

Δράμα (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κοτσιώνης 6, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 4, Τσαμεσίδης 5, Πολύδωρος 1, Λατσάκου 6, Τοζακίδης, Γκούμας, Ντεσμπό, Μεσσίνης, Κόρσακ, Μανωλούδης 4, Σίνα 1, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 2

Διαιτητές: Τόλιος- Σκλαβενίτης, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 6-3, Πέναλτι: 2/3-3/3

ΓΑΣ Κιλκίς - Αθηναϊκός 25-25

Tα πεντάλεπτα: 1-0, 1-2, 3-4, 8-6, 9-7, 12-9 (ημχ), 13-10, 16-13, 18-15, 18-18, 20-21, 25-25



ΓΑΣΚ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Ρέντα, Τσαμουρίδης 3, Αλεξανδρίδης 7, Κουκμίσης, Ζώτος, Μπουτκάρης 2, Χαριζόπουλος, Ντελιρίεφ 3, Τζέλη, Μαντάς 2, Μπερέζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 3, Παντικίδης, Φώτογλου.



Αθηναϊκός (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης, Άλμπεκ 7, Παπάζογλου, Γερουλάνος 6, Τσορτέκης, Καλαμάτας, Καππάτος, Ζαρίκος, Παπαδιονυσίου 3, Βρεττός, Λέκοβιτς 3, Παγιάτης 3, Δ. Βούλγαρης 3

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πατιός, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 3-7, Πέναλτι: 4/8-4/7

Ιωνικός ΝΦ - Φέρωνας 41-33

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 9-6, 14-9, 17-12, 21-16, 24-16 (ημχ), 27-20, 33-22, 34-27, 35-28, 38-31, 41-33

Ιωνικός ΝΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 1, Κολλύρης, Συγγάρης, Κοτζιάς, Κανέλλος 1, Ρούσσος 13, Ηλιόπουλος, Ραράκος 9, Λιόλιος 4, Νάκος 2, Μακρόγλου, Κουτουλογένης 2, Αραπακόπουλος 1, Σ. Αϊβαλιώτης 6, Π. Αϊβαλιώτης, Αθανασιάδης 1

Φέρωνας Βέροιας (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάνσεβιτς 3, Χατζηπαναγιωτίδης 1, Κερλίδης 4, Ζαμάνης 2, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης, Ταπάντζης 7, Μόμιτς 5, Κουκουτσίδης 3, Μπαλτζής 7, Μπούντκο, Μπουγιάκας, Ταραμονλής, Μαυρίδης 1

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 7/7-0/0

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία

(2η αγωνιστική, Σάββατο 27/9)

Διομήδης - ΠΑΟΚ 22-29

Ζαφειράκης Νάουσας- ΑΕΚ 25-35

ΑΣΕ Δούκα - Δράμα 30-29

Βριλήσσια - Ολυμπιακός 22-36

ΓΑΣ Κιλκίς- Αθηναϊκός 25-25

Ιωνικός ΝΦ - Φέρωνας Βέροιας 41-33

H βαθμολογία

(1η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 4

2.ΑΕΚ 4

3.ΑΣΕ Δούκα 3

4.Αθηναϊκός 3

5.Δράμα 2

6.ΠΑΟΚ 2

7.Διομήδης 2

8.Ιωνικός ΝΦ 2

9.Φέρωνας Βέροιας 1

10.ΓΑΣ Κιλκίς 1

11.Ζαφειράκης Νάουσας 0

12.Βριλήσσια 0