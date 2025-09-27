Handball Premier: Εκτός έδρας νίκες για ΑΕΚ στη Νάουσα και τον ΠΑΟΚ στη Νέα Κίο
Η ΑΕΚ ανεβάζοντας ρυθμούς στο β' ημίχρονο νίκησε τον Ζαφειράκη Νάουσας με 35-25 για τη 2η αγωνιστική της Handball Premier, ενώ την ίδια ώρα σεφτέ στις νίκες έκανε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας εκτός έδρας επί του Διομήδη Άργους με 29-22.
Στη Νάουσα η ΑΕΚ βρήκε αντίσταση από τον αξιόμαχο Ζαφειράκη στο πρώτο ημίχρονο, με το σκορ να είναι στο ισόπαλο 21-21 στο 21' και την ΑΕΚ να έχει ένα μικρό προβάδισμα δύο γκολ (14-12) με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
Οι «κιτρινόμαυροι» μετά το 35' (15-17), άρχισαν να κυριαρχούν, ανοίγοντας τη διαφορά, το σκορ έγινε 21-16 στο 40' στη συνέχεια έφθασε στο 26-18, για να έρθει το τελικό 35-25.
Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρωτοπορία από την αρχή στη Νέα Κίο, προηγήθηκε με 9-6 (20΄) κι έκλεισε το ημίχρονο στο 15-10. Ο Διομήδης δεν είχε λύσεις και στο 2ο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 21-40 (40'), με τη διαφορά να φθάνει στο 25-15 και να έρχεται το τελικό, 29-22.
Tα στοιχεία των αγώνων
Διομήδης Άργους - ΠΑΟΚ 22-29
Τα πεντάλεπτα: 1-3, 3-6, 5-8, 6-10, 8-12, 10-15 (ημχ), 11-18, 13-21, 14-24, 17-25, 21-27, 22-29
Διομήδης (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 1, Στεργίου, Τσέλιος, Τσαγκαρέλης, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 4, Ζάκι, Ασβεστάς 4, Ρουσσόπουλος, Τρούλος 6, Μπαρόσο, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 3, Μάρτινσεν 4
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 1, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόσκι 5, Νικολαϊδης 1, Ιωάννου, Εσάμ 2, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 3, Δομπρής 7, Τριανταφυλλίδης 3, Άρσιτς 1, Φεράς 4
Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα: 5-7, Πέναλτι: 2/4/1-2
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία
(2η αγωνιστική, Σάββατο 27/9)
- Διομήδης - ΠΑΟΚ 22-29
- Ζαφειράκης Νάουσας- ΑΕΚ 25-35
- ΔΑΪΣ 17:00 ΑΣΕ Δούκα - Δράμα
- Βριλησσίων 17:00 Βριλήσσια - Ολυμπιακός
- Κιλκίς 18:00 ΓΑΣ Κιλκίς- Αθηναϊκός
- Καματερού 18:00 Ιωνικός ΝΦ - Φέρωνας Βέροιας
H βαθμολογία
(1η αγωνιστική)
- 1.ΑΕΚ 4
- 2.Ολυμπιακός 2
- 3.Δράμα 2
- 4.Διομήδης 2
- 5.Αθηναϊκός 2
- 6.ΠΑΟΚ 2
- 7.ΑΣΕ Δούκα 1
- 8.Φέρωνας Βέροιας 1
- 9.Ζαφειράκης Νάουσας 0
- 10.ΓΑΣ Κιλκίς 0
- 11.Βριλήσσια 0
- 12.Ιωνικός ΝΦ 0
