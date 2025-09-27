H AEK καθάρισε στο 2ο ημίχρονο στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ζαφειράκη Νάουσας με 35-25, σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ επί του Διομήδη με 29-22, για τη 2η αγωνιστική στη Handball Premier

Η ΑΕΚ ανεβάζοντας ρυθμούς στο β' ημίχρονο νίκησε τον Ζαφειράκη Νάουσας με 35-25 για τη 2η αγωνιστική της Handball Premier, ενώ την ίδια ώρα σεφτέ στις νίκες έκανε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας εκτός έδρας επί του Διομήδη Άργους με 29-22.

Στη Νάουσα η ΑΕΚ βρήκε αντίσταση από τον αξιόμαχο Ζαφειράκη στο πρώτο ημίχρονο, με το σκορ να είναι στο ισόπαλο 21-21 στο 21' και την ΑΕΚ να έχει ένα μικρό προβάδισμα δύο γκολ (14-12) με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά το 35' (15-17), άρχισαν να κυριαρχούν, ανοίγοντας τη διαφορά, το σκορ έγινε 21-16 στο 40' στη συνέχεια έφθασε στο 26-18, για να έρθει το τελικό 35-25.

Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρωτοπορία από την αρχή στη Νέα Κίο, προηγήθηκε με 9-6 (20΄) κι έκλεισε το ημίχρονο στο 15-10. Ο Διομήδης δεν είχε λύσεις και στο 2ο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 21-40 (40'), με τη διαφορά να φθάνει στο 25-15 και να έρχεται το τελικό, 29-22.

Tα στοιχεία των αγώνων

Διομήδης Άργους - ΠΑΟΚ 22-29

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 3-6, 5-8, 6-10, 8-12, 10-15 (ημχ), 11-18, 13-21, 14-24, 17-25, 21-27, 22-29

Διομήδης (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 1, Στεργίου, Τσέλιος, Τσαγκαρέλης, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 4, Ζάκι, Ασβεστάς 4, Ρουσσόπουλος, Τρούλος 6, Μπαρόσο, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 3, Μάρτινσεν 4

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 1, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόσκι 5, Νικολαϊδης 1, Ιωάννου, Εσάμ 2, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 3, Δομπρής 7, Τριανταφυλλίδης 3, Άρσιτς 1, Φεράς 4

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα: 5-7, Πέναλτι: 2/4/1-2



Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία

(2η αγωνιστική, Σάββατο 27/9)

Διομήδης - ΠΑΟΚ 22-29

Ζαφειράκης Νάουσας- ΑΕΚ 25-35

ΔΑΪΣ 17:00 ΑΣΕ Δούκα - Δράμα

Βριλησσίων 17:00 Βριλήσσια - Ολυμπιακός

Κιλκίς 18:00 ΓΑΣ Κιλκίς- Αθηναϊκός

Καματερού 18:00 Ιωνικός ΝΦ - Φέρωνας Βέροιας

H βαθμολογία

(1η αγωνιστική)