Άνετη πρεμιέρα η ΑΕΚ στη Handball Premier

Η ΑΕΚ νίκησε με άνεση τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με 32-23 στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της Handball Premier.

Η ΑΕΚ δεν χρειάστηκε να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης για να νικήσει τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με 32-23 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ και να αρχίσει νικηφόρα στη Handball Premier.

Με πρώτο σκόρερ τον νεοφερμένο Γερμανό αριστερό ίντερ, Τζούλιους Κουν με επτά γκολ και τον συμπατριώτη του Έρικ Σμιντ να πετυχαίνει άλλα έξι, η ΑΕΚ επικράτησε με άνεση του Ιωνικού, που είχε για πρώτο σκόρερ τον Ευθύμη Ηλιόπουλο, με επτά γκολ.

Tα πεντάλεπτα: 4-2, 8-6, 12-8, 15-10, 17-12, 19-12 (ημ.), 21-15, 24-17, 28-20, 28-21, 30-21, 32-23

ΑΕΚ (Ρούι Σίλβα): Αραμπατζής 2, Ντουάρτε 3, Βλαστός, Σμιντ 6, Κεϊτά 2, Παναγιώτου 1, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς, Ντάβιες 2, Γκιούντιονσον, Τουρέ 1, Στούμπερ 2, Κουν 7, Ίβιτς 5, Σαλέμ 2.

Ιωνικός Ν.Φ. (Μάκης Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης, Σαραβάνος, Ραράκος 3, Κουτουλογένης, Κοτζιάς-Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 7, Βασιλείου 4, Νάκος, Ρούσσος 6, Αραπακόπουλος, Μακρόγλου, Λιόλιος 3, Αθανασιάδης, Κολλύρης.

Διαιτητές: Γερουλάνος- Γερουλάνος, Παρατηρητές: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 1/1-2/2



Η 1η αγωνιστική

Σάββατο (20/9)

ΓΑΣ Κιλκίς- Διομήδης Άργους 28-30

Φέρωνας Βέροιας - ΑΣΕ Δούκα 33-33

Δράμα - Βριλήσσια 37-31

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 37-25

Κυριακή (21/9)

ΑΕΚ-Ιωνικός Ν. Φ. 32-23

Δευτέρα (22/9)

«Σ. Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός - Ζαφειράκης Νάουσας (ΕΡΤ 2)



Η 2η αγωνιστική (27/9)