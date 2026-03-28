Μίλιτσιτς: «Αυτό είναι το DNA μας, δεν περιμένουμε από κανέναν να μας αποθεώσει»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε μετά το τέλος του αγώνα στη Ρόδο για την 7 συνεχόμενη νίκη του Άρη στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Ρόδο και τη νίκη του Άρη επί του Κολοσσού με 92-96, ο προπονητής των «κιτρίνων» είπε στην αρχική του τοποθέτηση στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν ξεκινήσαμε το παιχνίδι όπως θέλαμε. Μπήκαμε περισσότερο στον ρυθμό του αντιπάλου και παίξαμε με τον τρόπο που τους βόλευε. Ωστόσο, στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο ανεβάσαμε την έντασή μας, ειδικά στην άμυνα, και καταφέραμε να περιορίσουμε τα εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αλλάξαμε την προσέγγισή μας στην άμυνα στο pick and roll, ιδιαίτερα πάνω στον Νίκολς, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, και αυτό μας έδωσε προβάδισμα. Μέσα από την άμυνά μας βρήκαμε ρυθμό και στην επίθεση. Αυτό είναι το DNA της ομάδας μας φέτος. Όταν παίζουμε με ένταση και ενέργεια στην άμυνα, μπορούμε να αποδώσουμε πολύ καλύτερα συνολικά. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη, γιατί χωρίς αυτήν τα υπόλοιπα μεγάλα παιχνίδια δεν θα είχαν την ίδια σημασία. Τώρα έχουμε βάλει τους εαυτούς μας σε μια καλή θέση, σε έναν δύσκολο δρόμο, και είμαστε περήφανοι για αυτό»

Για την δουλειά που γίνεται στην ομάδα: «Δεν περιμένουμε από κανέναν να μας αποθεώσει. Ξέρουμε τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά και πόσο καιρό προετοιμάζουμε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο για προσαρμογές και προπονήσεις, κάτι που μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τα παιχνίδια πιο σωστά. Ακόμα κι όταν δεν είμαστε στο απόλυτο της έντασής μας, καταφέρνουμε να κάνουμε ένα σταθερό και σοβαρό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή “τρέχουμε” ένα σερί επτά νικών, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μη χάσουμε τη συγκέντρωσή μας. Θέλουμε να κρατάμε τους στόχους μας ψηλά και να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι με τη μέγιστη δυνατή φιλοδοξία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει. Από εκεί και πέρα, δεν θέλουμε να στεκόμαστε σε αυτό. Το πρωτάθλημα φέτος είναι, απ’ ό,τι ακούμε, από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας χαμηλά τους τόνους και προχωράμε».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο: «Ο Κώστας παίζει εξαιρετικό μπάσκετ το τελευταίο διάστημα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και κάνει ακριβώς αυτά που θέλουμε από εκείνον, σε σχέση και με τις αλλαγές που έχουμε κάνει στον τρόπο που τον χρησιμοποιούμε σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Ο τρόπος παιχνιδιού του ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που ζητάμε φέτος και θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή “χημεία”. Δίνει μεγάλη έμφαση στην άμυνα, παίζει επιθετικά στην πίεση, μπορεί να βγει μακριά από το καλάθι και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως σημαντικός προστάτης της ρακέτας. Κάνει εξαιρετική δουλειά για την ομάδα. Έχουμε προσαρμόσει σε έναν βαθμό και την άμυνά μας λόγω των χαρακτηριστικών του. Είναι ένα πολύ σημαντικό “εργαλείο” για εμάς, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ασκούμε μεγάλη πίεση, ακόμα και στους περιφερειακούς. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά η συμβολή του είναι καθοριστική».

Και κατέληξε: «Γινόμαστε όλο και περισσότερο ομάδα και πιο ουσιαστικοί στο παιχνίδι μας. Η δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις αρχίζει να φαίνεται και μέσα στο γήπεδο, κάτι που μας βοηθά να υλοποιούμε πιο εύκολα αυτά που θέλουμε. Παρακολουθούμε τους παίκτες και το πώς τοποθετούνται στο παρκέ, ώστε να βρίσκονται στις σωστές θέσεις την κατάλληλη στιγμή. Γίνεται καλή δουλειά από όλους, αλλά ξέρουμε ότι μπορούμε να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο το παιχνίδι μας και να ενσωματώσουμε καλύτερα αυτές τις λεπτομέρειες στα συστήματά μας. Διαθέτουμε διαφορετικού τύπου παίκτες, με ευελιξία, που μας δίνουν επιλογές. Το σημαντικό είναι να συνεχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία, να κατανοούν τι ζητάμε και να εφαρμόζουν σωστά το πλάνο σε κάθε φάση και σε κάθε σημείο του αγώνα».