Αφήνοντας πίσω της την ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης και εκμεταλλευόμενη τις εκείνες των Εσπανιόλ, Χετάφε και Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Σοσιεδάδ επικράτησε 3-1 της Οσασούνα εντός έδρας και σκαρφάλωσε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της La Liga, κάνοντας όνειρα... ευρωπαϊκά!

Οι Βάσκοι καθάρισαν από νωρίς το ματς, με τον Ογιαρθάμπαλ να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 24' και τον Γκέδες να διπλασιάζει τα τέρματά τους τέσσερα λεπτά αργότερα, με εξαιρετικό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Ο ίδιος παίκτης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με... οβίδα μέσα από το «κουτί» στο 52', με τους φιλοξενούμενους απλά να μειώνουν στο τελικό αποτέλεσμα με τρομερό διαγώνιο σουτ του Μουνιόθ στο 77'. Για την Οσασούνα, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη, με την ομάδα του Αλέσιο Λίσι να υποχωρεί στην ενδέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα.