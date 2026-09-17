Χάντμπολ: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Handball Premier
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Ανοίγει η αυλαία της Handball Premier για τη σεζόν 2026/2027, με δυνατές αναμέτρησεις στη 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η δράση στην Handball Premier, για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027, ξεκινάει, με έντονο ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής, στη κορυφαία κατηγορία του χάντμπολ ανδρών:
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026
- 17:00, Διομήδης Άργους- ΓΑΣ Κιλκίς , Δ.Α.Κ. Νέας Κίου
- 18:00, Ζαφειράκης Νάουσας- ΧΑΝΘ, Δ.Α.Κ. Νάουσας
- 18:00, Αθηναϊκός- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή, «Στέφανος Καράλης»
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026
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- 18:15 (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ), ΑΣΕ Δούκα- Άρης Νικαίας, «Δαΐς»
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026
- 15:00, ΠΑΟΚ- Iωνικός Autovalue, «Σπίτι του χάντμπολ»
- 17:00, GMC Δράμα- ΑΕΚ, «Δημήτρης Κραχτίδης»
@Photo credits: eurokinissi, Μάρκος Χουζούρης
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