Ανοίγει η αυλαία της Handball Premier για τη σεζόν 2026/2027, με δυνατές αναμέτρησεις στη 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η δράση στην Handball Premier, για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027, ξεκινάει, με έντονο ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής, στη κορυφαία κατηγορία του χάντμπολ ανδρών:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

17:00, Διομήδης Άργους- ΓΑΣ Κιλκίς , Δ.Α.Κ. Νέας Κίου

18:00, Ζαφειράκης Νάουσας- ΧΑΝΘ, Δ.Α.Κ. Νάουσας

18:00, Αθηναϊκός- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή, «Στέφανος Καράλης»

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026

18:15 (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ), ΑΣΕ Δούκα- Άρης Νικαίας, «Δαΐς»

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026