Φοτού: «Μεγάλη τιμή η πρόσκληση της Μπουργκ στο τουρνουά ''Παύλος Γιαννακόπουλος''»

Ο Προπονητής της Μπουργκ, Φρεντερίκ Φοτού, στάθηκε στο πόσο τιμητική είναι για τη γαλλική ομάδα η πρόσκληση του Παναθηναϊκού για τη συμμετοχή στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του 8ου τουρνουά «Παύλος Γαννακόπουλος» μίλησαν ο προπονητής της περσινής κατόχου του EuroCup, Φρεντερίκ Φοτού, και ο αρχηγός της ομάδας, Λιονέλ Γκοντού.

Ο τεχνικός της Μπουργκ, Φρεντερίκ Φοτού, τόνισε χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή των Γάλλων στο τουρνουά: «Είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε εδώ για να παίξουμε απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Ευχαριστούμε τον Παναθηναϊκό για την πρόσκληση. Είναι επίσης μεγάλη χαρά που βλέπουμε όλα αυτά τα θρυλικά πρόσωπα εδώ σε αυτό το τουρνούα».

Από την πλευρά του ο αρχηγός της γαλλικής ομάδας, Λιονέλ Γκοντού, σημείωσε: «Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Σημαίνει πολλά για την ομάδα μας αυτή η πρόσκληση. Ξέρουμε επίσης τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να απολαύσουμε το τουρνουά και τη συμμετοχή μας σε αυτό».