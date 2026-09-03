Το γκολ του Σίριλ Ντέσερς ακυρώθηκε, επειδή ο Νιγηριανός φορ ήταν εκτεθειμένος.

Ο Σίριλ Ντέσερς στο 8' έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Νιγηριανός πανηγύρισε ένα ακόμα την τρέχουσα σεζόν, όμως, στην εξέταση του VAR φάνηκε όταν ήταν εκτεθειμένος μετά την επαφή με τη μπάλα του Ραστόντερ κι έτσι έμεινε το 0-0 στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου.

Το γκολ του Ντέσερς που ακυρώθηκε

Στο ΟΑΚΑ, παράλληλα, βρίσκονται και 500 οπαδοί της Νίκης Βόλου, οι οποίοι έχουν κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους.