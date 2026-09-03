Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Ο Ντέσερς σκόραρε, αλλά ήταν οφσάιντ
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Το γκολ του Σίριλ Ντέσερς ακυρώθηκε, επειδή ο Νιγηριανός φορ ήταν εκτεθειμένος.
Ο Σίριλ Ντέσερς στο 8' έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Νιγηριανός πανηγύρισε ένα ακόμα την τρέχουσα σεζόν, όμως, στην εξέταση του VAR φάνηκε όταν ήταν εκτεθειμένος μετά την επαφή με τη μπάλα του Ραστόντερ κι έτσι έμεινε το 0-0 στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου.
Το γκολ του Ντέσερς που ακυρώθηκε
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Στο ΟΑΚΑ, παράλληλα, βρίσκονται και 500 οπαδοί της Νίκης Βόλου, οι οποίοι έχουν κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους.
@Photo credits: INTIME
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