EURO 2026: Την Πέμπτη (16/4) μαθαίνει αντιπάλους η Εθνική γυναικών
Αν και έχασε κόντρα στην Αυστρία, η Εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και την Πέμπτη (16/4) θα είναι στην κλήρωση.
Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης (16/4, 19:00) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την τελική φάση του EURO 2026 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στις Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία και θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 20 Δεκεμβρίου.
Τα γκρουπ δυναμικότητας
- 1ο: Νορβηγία, Δανία, Ουγγαρία, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία
- 2ο: Γερμανία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Τσεχία
- 3ο: Τουρκία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελβετία, Αυστρία, Νησιά Φερόε
- 4ο: Κροατία, Σερβία, Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Ουκρανία, ΕΛΛΑΔΑ
Ο προκριματικός γύρος θα διεξαχθεί σε έξι διαφορετικές περιοχές και, λόγω γεωγραφικών κριτηρίων, κάποιες χώρες έχουν τοποθετηθεί ήδη σε γκρουπ:
- 1ος όμιλος (Οραντέα): Ουγγαρία
- 2ος όμιλος (Κλουζ-Ναπόκα): Ρουμανία
- 3ος όμιλος (Αττάλεια): Τουρκία
- 4ος όμιλός (Μπρνο): Τσεχία
- 5ος όμιλος (Κατοβίτσε): Πολωνία
- 6ος όμιλος (Μπρατισλάβα): Σλοβακία
Οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο του προκριματικού γύρου προκρίνονται στον βασικό γύρο που θα διεξαχθεί σε Κλουζ-Ναπόκα (ομάδες από τον 1ο, τον 2ο και τον 3ο όμιλο) και Κατοβίτσε (ομάδες από τον 4ο, τον 5ο και τον 6ο όμιλο). Η "Spodek Arena" του Κατοβίτσε θα φιλοξενήσει επίσης τους ημιτελικούς (18 Δεκεμβρίου) και τους αγώνες για τα μετάλλια (20 Δεκεμβρίου).
