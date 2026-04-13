Η Εθνική ομάδα γυναικών στο χάντμπολ θα βρεθεί στο EURO 2026 και την Πέμπτη (16/4) θα βρεθεί στην κλήρωση, όπου θα μάθει τις αντιπάλους της στην τελική φάση του θεσμού.

Αν και έχασε κόντρα στην Αυστρία, η Εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και την Πέμπτη (16/4) θα είναι στην κλήρωση.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης (16/4, 19:00) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την τελική φάση του EURO 2026 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στις Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία και θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 20 Δεκεμβρίου.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο: Νορβηγία, Δανία, Ουγγαρία, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία

2ο: Γερμανία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Τσεχία

3ο: Τουρκία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελβετία, Αυστρία, Νησιά Φερόε

4ο: Κροατία, Σερβία, Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Ουκρανία, ΕΛΛΑΔΑ

Ο προκριματικός γύρος θα διεξαχθεί σε έξι διαφορετικές περιοχές και, λόγω γεωγραφικών κριτηρίων, κάποιες χώρες έχουν τοποθετηθεί ήδη σε γκρουπ:

1ος όμιλος (Οραντέα): Ουγγαρία

2ος όμιλος (Κλουζ-Ναπόκα): Ρουμανία

3ος όμιλος (Αττάλεια): Τουρκία

4ος όμιλός (Μπρνο): Τσεχία

5ος όμιλος (Κατοβίτσε): Πολωνία

6ος όμιλος (Μπρατισλάβα): Σλοβακία

Οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο του προκριματικού γύρου προκρίνονται στον βασικό γύρο που θα διεξαχθεί σε Κλουζ-Ναπόκα (ομάδες από τον 1ο, τον 2ο και τον 3ο όμιλο) και Κατοβίτσε (ομάδες από τον 4ο, τον 5ο και τον 6ο όμιλο). Η "Spodek Arena" του Κατοβίτσε θα φιλοξενήσει επίσης τους ημιτελικούς (18 Δεκεμβρίου) και τους αγώνες για τα μετάλλια (20 Δεκεμβρίου).