Παρά την ήττα από την Αυστρία με 38-16 η Εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο EURO 2026, πετυχαίνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα!

Για πρώτη φορά στο EURO 2026 θα βρεθεί η Εθνική ομάδα χάνμτπολ γυναικών! Παρά την ήττα από την Αυστρία με σκορ 38-16, η «γαλανόλευκη» παρέμεινε στις τέσσερις καλύτερες τρίτες της προκριματικής φάσης του ΕURO 2026 και πήρε μία ιστορική πρόκριση.

Η αναμέτρηση κόντρα στις Αυστριακές δεν ήταν εύκολη και το γνώριζε αυτό το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Το γεγονός αυτο απέδειξε η γηπεδούχο ομάδα από τα πρώτα λεπτά του, παίρνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα απέναντι στην Εθνική ομάδα. Από τις μεριά τους οι Ελληνίδες δυσκολεύτηκαν αρκετά να στο επιθετικό κομμάτι, με συνέπεια το πρώτο μισό να λήγει με την Αυστρία να προηγείται με 22-6.

Στο δεύτερο μισό, η Ελλάδα προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, ωστόσο οι Αυστριακές δεν είχαν καμία διάθεση να ρίξουν το ρυθμό τους. Ένα τέταρτο πριν το τέλος της αναμέτρησης, η ομάδα της Αυστρίας... έσπασε το φράγμα των 20 γκολ στη διαφορά (32-11), με αποτέλεσμα αυτό να δώσει το ενδιαφέρον του ελληνικού συνόλου στα ματς της Φινλανδίας και της Ιταλίας.

Η Εθνική στο τελευταίο δεκάλεπτο προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, όσον αφορά το παιχνίδι των διαφορών στις καλύτερες τρίτες. Η Αυστρία έκανε το 38-16, αλλά το τέλος της αναμέτρησης ήταν πολύ γλυκό για τις Ελληνίδες οι οποίες πανηγύρισαν την ιστορική πρόκριση στο EURO.